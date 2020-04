Voyez comment Jennifer López est tombée amoureuse de la piscine avec ce maillot de bain blanc.

La diva diva a encore une fois surpris tout le monde avec cette pose dangereuse

29 avril 20202: 40 AM

Jennifer Lopez Depuis le début de sa carrière elle a conquis le cœur de tous, cette femme n’est pas seulement dédiée au chant, elle est aussi comédienne, danseuse et passionnée de sport. C’est une femme tout-terrain qui a su se positionner dans les médias!

JLO Elle est dans l’œil de l’ouragan depuis sa magnifique présentation au Super Bowl, l’un des événements sportifs les plus importants de l’année, elle avec son amie et partenaire Shakira Ils ont ajouté encore plus de fans de cette journée.

Jennifer Il compte près de 120 millions de followers sur son compte Instagram personnel qui suivent chaque jour chacune des publications de cet Américain, et cette fois, l’ex-femme de Marc Anthony Il a publié une photo qui a laissé tout le monde soupirer.

JLO Elle a été encouragée à entrer dans l’eau avec un maillot de bain une pièce blanc qui la rendait impeccable et belle comme toujours. Rappelons que la diva du Bronx a déjà 50 ans et aujourd’hui on peut dire qu’elle a l’air beaucoup mieux que lorsqu’elle était plus jeune.

Son physique l’a préservé grâce à la série d’exercices qu’il effectue quotidiennement avec son fiancé Alex Rodriguez, qui malgré tout, il semble être une figure de motivation pour elle. Ces deux font définitivement un beau couple.

.