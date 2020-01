Voyez comment Natti Natasha veut attraper papa Yankee, que pensera sa femme!

Natti Natasha jouer avec l’imagination de ses fans

18 janvier 2020

La chanteuse Natti Natasha C’est sans aucun doute une épée à double tranchant, car tout ce qu’elle fait ou ne fait pas est discutable, et comme si cela ne suffisait pas, elle ne prête pas plus d’attention à ce qu’ils diront, car au contraire plus de vidéos et de photos publiques à double sens.

Elle l’apprécie pleinement, peu lui importe s’ils disent de bonnes ou de mauvaises choses, car l’important est qu’ils parlent, de cette façon, elle gagne en renommée, en adhérents et en restant dans l’arène publique constante et saine.

Récemment, nous avons observé une photographie de la chanteuse, qui a sans aucun doute suscité une grande controverse alors qu’elle montre comment elle la saisit sans crainte. Comme la légende a placé “Money hands” cela à un fou.

Elle porte du blanc, cette photo semble être un excellent TBT, mais elle a quand même beaucoup d’importance, car elle est liée à Papa Yankee par le chemin et les intentions que le chanteur est vu.

Parmi les commentaires met en évidence “Spectaculaire belle femme sexy belle pose” “Quelle belle femme que Dieu vous bénisse mon coeur d’amour” “Natti Bella je suis obsédée par votre chanson idiote” Je l’ai dans ma tête 24/7 “” NATALIA ”

