Voyez Dacre Montgomery de Stranger Things comme la torche humaine de Fantastic Four

De nouvelles illustrations imaginent la star de Stranger Things, Dacre Montgomery, rejoignant les Quatre Fantastiques en tant que torche humaine.

Alors que Marvel Studios détient désormais les droits des Fantastic Four grâce à l’acquisition de Fox par leur société mère, nous verrons bientôt Human Torch orner le grand écran aux côtés de Spider-Man et Captain Marvel. L’honcho de la tête de Marvel, Kevin Feige, travaille actuellement d’arrache-pied à essayer d’intégrer les propriétés de Fox comme X-Men et Fantastic Four dans l’univers cinématographique Marvel, ce qui pourrait prendre un certain temps car c’est une tâche sans précédent. J’espère que le patron de Marvel prend tout le temps dont il a besoin car l’histoire a montré que travailler et produire à la hâte un mauvais film Fantastic Fouris est la dernière chose que les fans veulent.

Bien que nous ne sachions pas à qui Kevin Feige de Marvel pense pour The Human Torch, un nom qui revient sans cesse des fans est la star de Stranger Things, Dacre Montgomery. En jetant un œil à son curriculum vitae, il devient de plus en plus clair que Dacre Montgomery ferait une fantastique torche humaine pour l’éventuel film des Quatre Fantastiques. L’artiste numérique bobby_art s’est récemment rendu sur Instagram pour nous montrer exactement ce que la star de Stranger Things aimerait en tant que Human Torch dans un tout nouveau fan art que vous pouvez consulter ci-dessous.

Dans le fan art, la star de Stranger Things fait vibrer le costume des Quatre Fantastiques et avait les yeux débordants de feu, un prélude commun à “Flame on!” Du personnage slogan. Dans la série à succès Netflix, Dacre Montgomery joue un personnage suave mais jock-like appelé Billy Hargrove. Finalement, l’intimidateur devient un pion du méchant principal de la série, permettant au personnage de Dacre Montgomery de goûter à sa propre médecine. Le personnage de Human Torch pourrait facilement correspondre à ce projet de loi, car le membre des Quatre Fantastiques aime plaisanter et a une attitude arrogante mais est empathique pour les autres le moment venu.

Pensez-vous que la star de Stranger Things, Dacre Montgomery, devrait jouer le flambeau humain? Voulez-vous voir un film Fantastic Four? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Lors de la présentation du Hall H des Marvel Studios à San Diego, un film Fantastic Four n’était pas inclus dans l’ardoise de la phase 4. Cependant, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a rapidement confirmé qu’un projet Fantastic Four était en cours de développement vers la fin de la présentation.

Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Dacre Montgomery, Stranger Things et l’avenir des quatre personnages fantastiques dans le MCU.

Source: bobby_art