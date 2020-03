Voyez Jason Momoa d’Aquaman en tant que Kraven pour Spider-Man 3 de Tom Holland

Un nouveau concept révèle à quoi pourrait ressembler la star d’Aquaman Jason Momoa en tant que Kraven le chasseur de Spider-Man 3 de Tom Holland.

Bien qu’il ne soit pas encore clair qui sera le méchant de Spider-Man 3 de Tom Holland, cette nouvelle œuvre d’art imagine la star d’Aquaman Jason Momoa comme Kraven le chasseur pour le film. L’été dernier, le réalisateur de Spider-Man, Jon Watts, a révélé qu’il aimerait opposer Spider-Man de Tom Holland à Kraven le chasseur, mais qu’essayer de traduire ce dernier sur grand écran serait un défi. De nombreux fans ont instantanément suggéré que la star d’Aquaman Jason Momoa conviendrait parfaitement au personnage emblématique de Marvel.

L’artiste numérique populaire BossLogic a récemment montré à quoi pourrait ressembler la star d’Aquaman Jason Momoa en tant que Kraven le chasseur de l’univers cinématographique Marvel, offrant une vision intimidante du personnage mortel. L’artiste a expliqué qu’il avait repensé son œuvre originale de la star d’Aquaman Jason Momoa en tant que méchant des X-Men Sabertooth pour créer son look Kraven le chasseur. Le concept montre l’étoile Aquaman avec deux fusils d’assaut et un énorme fusil de sniper sur le dos tout en portant l’emblématique veste de lion de Kraven. Jetez un œil à l’œuvre intimidante de Jason Momoa dans le rôle de Kraven le chasseur de Spider-Man 3 de Tom Holland ci-dessous.

Aimeriez-vous voir la star d’Aquaman Jason Momoa devenir Kraven le chasseur du troisième film Spider-Man de Tom Holland? Ou pensez-vous que Kraven devrait attendre l’inévitable équipe Sinister Six? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Le troisième Spider-Man de Tom Holland devrait sortir en salles le 21 juillet 2021. En attendant, les fans peuvent revoir la dernière apparition de la star en tant que web-slinger dans Spider-Man: loin de chez soi. Voici le synopsis officiel du film:

Suite aux événements de Avengers: Fin de partie, Spider-Man doit se mobiliser pour affronter de nouvelles menaces dans un monde qui a changé pour toujours.

Réalisé par Jon Watts à partir d’un script écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man: Far From Home stars Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Martin Starr, Numan Acar, JB Smoove, Oli Hill, Remy Hii, Marisa Tomei, Michael Keaton, Jon Favreau, Cobie Smulders et Samuel L. Jackson comme Nick Fury.

Spider-Man: loin de chez soi est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-ray Ultra HD 4K, Blu-Ray et DVD.

Source: BossLogic