“Vraiment?”: Camilo a été surpris par cette proposition d’Evaluna Montaner

Quelques mois après son mariage, Camilo ne semble pas être au courant de l’événement qui se tiendra avec sa petite amie Evaluna Montaner. Que ne découvrons-nous pas?

9 janvier 2020

Le chanteur Buck il a proposé à sa petite amie Évaluer Montaner et c’est l’année choisie pour passer par l’autel et dire oui.

Sans aucun doute, c’est l’un des couples les plus beaux et les plus tendres qui soient montrés sur les réseaux sociaux, mais quelque chose s’est passé au milieu et Camilo ignore désormais le mariage!

Evaluna Montaner a été enregistrée avec le chanteur, l’a félicité pour la nouvelle année et l’a assuré que “cette année, ils se mariaient”.

La chose étrange était la réponse de Camilo: “Vraiment?” Quelle peur!

Camilo et Evaluna Montaner se caractérisent par des plaisanteries constantes. Ne vous inquiétez pas du mariage qu’il y aura, mesdames et messieurs.

