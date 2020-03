Wa Mark Wahlberg dit qu’il passe 20 minutes par jour à prier

Mark Wahlberg

L’acteur a avoué qu’il était catholique pratiquant et qu’il ne se passait pas un jour sans ses prières …

Pour Mark Wahlberg, la religion a été très importante pour lui, pour devenir un meilleur père pour ses enfants.

L’acteur de 48 ans a déclaré dans une interview au programme Today qu’il était un «catholique dévot» et a déclaré qu’il était très attaché à ses convictions.

Mark dit que prier Dieu pour sa patience lui a permis d’avoir un plus grand «engagement» envers sa famille, y compris avec sa femme Rhea Durham et leurs enfants. Elle, 16 ans, Brendan, 14 ans, Michael, 13 ans et Grace, 10 ans .

«Je prie pour la patience. Je veux être un exemple, avec mon éthique de travail, avec mon engagement envers ma foi, avec mon engagement envers ma famille. J’ai été mis dans cette position pour une raison, c’est de ne pas oublier d’où je viens. Je dois utiliser ces talents et les dons qu’ils m’ont donnés pour aider les autres », justifie-t-il.

Mark a révélé que sa foi est si grande qu’il peut passer jusqu’à 20 minutes à prier chaque jour.

L’acteur a posté sur ses réseaux sociaux une vidéo sortant de la messe du mercredi des Cendres.