Wade Wilson et Wolverine unissent leurs forces dans la bande-annonce de Deadpool 3

Le statut actuel de Deadpool 3 est en l’air. Nous savons que le projet est en développement, mais c’est tout. En attendant d’en savoir plus, un fan a maintenant décidé de monter une bande-annonce pour un troisième film de la série, et il présente le retour de Wolverine.

Lorsque la Maison de la souris a repris les droits de Deadpool, les fans du monde entier pensaient que les jours de l’anti-héros extrêmement violent et grossier étaient comptés et que le public n’apprécierait plus jamais Ryan Reynolds brisant le quatrième mur pour une référence déchirante. Du moins, pas sur le territoire coté R. Disney est connu pour être familial, après tout, et les films DP sont probablement un peu trop torrides pour un slot MCU.

En effet, la cote R serait en question maintenant et pendant que nous attendons de voir comment les choses vont se passer, la chaîne YouTube MacamTV a pris les choses en main et a monté une petite bande-annonce amusante conçue par des fans pour le film. Dans ce document, Deadpool cherche à affronter Cable et le Punisher, mais il ne le fera pas seul. Au lieu de recruter Colossus ou Negasonic Teenage Warhead pour cette épreuve, Wade décide de faire quelque chose que les fans veulent voir depuis très longtemps et fait équipe avec le seul et unique Wolverine.

Bien sûr, ce n’est pas parce que Wade n’a pas été sur grand écran ces derniers temps qu’il n’a pas été occupé. Il a récemment amené ses talents dans le monde des jeux vidéo. Oui, l’apparition de Deadpool dans Fortnite Chapter 2 a fait beaucoup de bruit et le personnage de Marvel est devenu un grand succès auprès des joueurs.

Mais revenons à ses aventures sur grand écran, et il a été rapporté que le Merc est un verrou pour un début de Phase 4 MCU, peut-être dans Doctor Strange dans le Multiverse of Madness. Quel que soit l’avenir Dead Pool Cependant, si le prochain film dans lequel il se trouve ressemble à cette création sur mesure, c’est certainement un autre grand succès pour Marvel et la propriété dans son ensemble.