Waffle House ferme plus de 400 emplacements en raison de la quarantaine COVID-19

Waffle House a annoncé qu’en raison de la quarantaine COVID-19, ils fermeraient 418 emplacements dans le sud-est des États-Unis.



De nombreuses entreprises ont souffert en raison de la quarantaine COVID-19, et Waffle House est peut-être en haut de la liste. Le restaurant est un favori de l’amour ou de la haine avec une réputation controversée qui les suit depuis des années, et les responsables ont annoncé mercredi 25 mars que plus de 400 restaurants fermeraient leurs portes.

Il y a quelques semaines, il a été signalé qu’un employé de Waffle House était positif pour COVID-19. «Nous essayons vraiment de fournir des heures et des emplois aux gens, mais [are] aucun client, il est difficile de continuer pendant une longue période de temps », a déclaré Walt Ehmer, président et chef de la direction de Waffle House. Il a ajouté qu’ils avaient également apporté et mis en œuvre des changements depuis la découverte du diagnostic de l’employé infecté.

Alors que des milliers d’employés tentent de déterminer leurs prochaines mesures financières, Internet s’est effondré au sujet de la fermeture de Waffle House par centaines. Découvrez quelques réactions ci-dessous.

