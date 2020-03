‘Wahl Street’, ‘The Brides’, ‘Rebel’, ‘Fierce Queens’, ‘Stranger Things 4’, etc. – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Mark Wahlberg obtient sa propre série documentaire HBO Max.

YouTube a annulé Impulsion après deux saisons.

ABC Rebelle ajoute un acteur d’Ocean’s Eleven à son casting.

Reese WitherspoonLe documentaire sur la nature reçoit une bande-annonce.

Stranger Things 4 trouve un nouveau lieu de tournage.

ABC Les mariées série a trouvé son Dracula.

AMC a mis en lumière une série animée appelée Panthéon.

Quibi’s Légendes du temple caché est à la recherche de prétendants.

Mark Wahlberg, producteur et inspirateur de HBO’s Entourage, revient dans cette famille de chaînes premium – mais cette fois, il sera devant la caméra de HBO Max. Il joue dans une série documentaire de huit épisodes intitulée Wahl Street, Qui “offre aux fans un aperçu de la vie de la star mondiale Mark Wahlberg alors qu’il jongle avec les exigences d’un calendrier de tournage rigoureux couplé à un réseau sans cesse croissant de diverses entreprises.” Et il semble qu’il y ait aussi un composant de style Shark Tank:

Chaque épisode de WAHL STREET suivra Wahlberg alors qu’il parcourt son vaste portefeuille d’activités, couvrant tous les secteurs du commerce, allant d’une ligne de vêtements de sport, de compléments nutritionnels sportifs entièrement naturels et hautes performances, de sociétés de production télévisuelle et cinématographique, et même d’un concessionnaire Chevrolet . Chaque épisode comprendra un groupe diversifié d’entrepreneurs et d’inventeurs présentant à Wahlberg une litanie de nouvelles opportunités, désireux que Wahlberg approuve ou investisse dans leurs idées.

Quelques nouvelles @ImpulseSeries #ImpulseSeries #Impulse pic.twitter.com/0oIo8pYtRr

– Lauren LeFranc (@LaurenLeFranc) 10 mars 2020

Et puis ils furent trois. Après deux saisons, YouTube a débranché son émission dérivée Jumper Impulse, ne laissant que Cobra Kai et Liza on Demand comme les autres émissions scénarisées du site de streaming. Vous pouvez lire une lettre sur l’annulation de showrunner Lauren LeFranc au dessus.

Voici la première bande-annonce de Reines féroces, la série documentaire Quibi nature animée par Reese Witherspoon. Le spectacle mettra en lumière «des animaux femelles phénoménales: les matriarches rebelles, les leaders puissants et les amoureux dangereux du monde naturel. Des hyènes aux lucioles, des suricates aux baleines à bosse, la série documentaire vous présentera les histoires d’histoire naturelle les plus dramatiques sous un angle féminin. »

Selon un rapport de Deadline, qui a parlé avec le vice-président de la production physique de Netflix Patty Whitcher, une «partie importante» de la quatrième saison de Stranger Things sera tournée au Nouveau-Mexique. Netflix a acheté des installations de production à Albuquerque en 2018. Nous ne savons toujours pas combien (le cas échéant) de la nouvelle saison sera tourné à Atlanta, où la série entière a été filmée jusqu’à présent, mais il semble qu’il pourrait y avoir une nouvelle recherchez le spectacle à l’avenir. Le changement s’articule avec le récit de l’émission, étant donné que la nouvelle saison ouvre la portée au-delà de Hawkins, dans l’Indiana. (Ils en ont déjà tourné en Lituanie, doublant pour la Russie.)

Goran Visnjic (ER) a été choisi pour incarner le comte Dracula dans The Brides d’ABC, qui vient de Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale). C’est “un feuilleton vampire sur les femmes immortelles autonomes et les choses qu’elles font pour maintenir la richesse, le prestige, l’héritage – et leur famille non traditionnelle”. Gina Torres et Katherine Reis jouent deux des trois rôles principaux, des femmes que Dracula a transformées en vampires.

Andy Garcia a été coulé dans Rebel, le drame d’ABC inspiré de la vie réelle d’Erin Brockovich. Elle met en vedette Katey Sagal dans le rôle d’Annie «Rebel» Bello, «avocate en col bleu sans diplôme en droit. C’est une femme drôle, désordonnée, brillante et intrépide qui se soucie désespérément des causes pour lesquelles elle se bat et des gens qu’elle aime. Lorsque Rebel s’applique à un combat auquel elle croit, elle gagnera à presque n’importe quel prix. »

Selon THR, Garcia jouera un personnage nommé Julian Cruz, l’avocat pour lequel Rebel consulte, et il est décrit comme «un puissant avocat; sexy, intelligent et terre-à-terre et solide de toutes les meilleures façons. ” Garcia était auparavant attaché à jouer dans le Kenan Show aux côtés de Kenan Thompson de Saturday Night Live, mais comme ce spectacle a été retardé pour pouvoir être réorganisé, Garcia a pu rejoindre ce spectacle.

Variety rapporte qu’AMC a donné une commande deux saisons à sa toute première série animée, Panthéon, une émission d’une heure “basée sur une série de nouvelles de Ken Liu sur Uploaded Intelligence, ou la conscience humaine téléchargée sur le cloud.” La première saison de huit épisodes suit «Maddie, un adolescent victime d’intimidation qui reçoit une aide mystérieuse de quelqu’un en ligne. L’étranger se révèle bientôt être son père récemment décédé, David, dont la conscience a été téléchargée sur le nuage à la suite d’une analyse cérébrale destructrice expérimentale. David est le premier d’un nouveau type d’être: une «Intelligence téléchargée» ou une «UI», mais il ne sera pas le dernier, alors qu’une conspiration mondiale se déroule qui menace de déclencher un nouveau type de guerre mondiale. »

Nous t’avons vu. Nous vous avons entendu, fans de #LegendsOfTheHiddenTemple.

Entrez votre e-mail à https://t.co/vCeTJy9EUa avant le vendredi 13 mars et vous serez le premier à recevoir des informations de casting pour #LegendsOfTheHiddenTemple.

Marquez vos coéquipiers! pic.twitter.com/qUUrCO7uvj

– Quibi (@Quibi) 10 mars 2020

Et enfin, vous pouvez vivre vos rêves d’enfance en rejoignant le casting de la renaissance de Quibi du jeu télévisé classique Nickelodeon Legends of the Hidden Temple. Suivez simplement les instructions énumérées dans le tweet, et vos amis et vous pourriez finir par participer à des «défis de taille adulte», qui incluent probablement le nettoyage de votre appartement et la fin de vos impôts en une seule journée.

