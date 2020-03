Waka Flocka adresse les commentaires du rappeur ‘Wack’

Waka Flocka étend son empire de télé-réalité.

Après avoir joué dans «Love & Hip Hop: Atlanta» et «Marriage Boot Camp: Hip Hop Edition», le rappeur de Brick Squad et sa femme Tammy Rivera invitent les caméras à parcourir les défis de la vie conjugale dans leur nouvelle série «Waka & Tammy: What The Flocka », qui sera diffusé jeudi soir sur WE tv.

S’adressant à Rap-Up, les amoureux du hip-hop se sont ouverts sur la série de six épisodes, qui les trouve à jongler avec leurs carrières occupées et à élever leur fille adolescente Charlie. Mais à travers tout cela, ils restent fidèles à eux-mêmes. “Vous pouvez vous attendre à ce que nous soyons qui nous sommes”, a déclaré Tammy à Rap-Up. “Ça va certainement être drôle à nos dépens.”

Waka et Tammy, mariés en 2014, ont révélé les secrets d’un mariage heureux. “Vous devez trouver du temps”, a déclaré Waka. «Vous devez savoir quand le travail devient trop, quand vous mettez réellement le travail en premier. Tu dois apprendre à ne rien mettre en premier et à lui donner juste cet équilibre. »

Entre se disputer sur les rôles dans leur relation (et la cuisine de Waka), Waka a également abordé les commentaires controversés qu’il a récemment faits dans une interview avec “Everyday Struggle” sur le fait d’être un rappeur “wack”, ce qui a déclenché un débat sur les réseaux sociaux. Malgré ses sentiments antérieurs, Waka a déclaré qu’il ne croyait pas qu’il était farfelu … à moins qu’il ne soit comparé à ses idoles comme Nas et KRS-One.

«C’était plus de la psychologie inversée», a-t-il expliqué. “Permettez-moi de dire que je suis farfelu juste pour que vous puissiez tous entendre les gens dire:” Non, ce gars est en fait l’un des GOAT. “Je n’essaie pas de dire que je suis le GOAT. Je suis en fait assis à côté d’eux par défaut. “

Lorsque Tammy lui a demandé des éclaircissements, il a répondu: «Je suis un rappeur farfelu par rapport aux gens que je regarde», ajoutant: «Soyons réels. Si moi, Nas et KRS-One montons sur la piste, qui aura le couplet le plus farfelu? Je suis un vrai. Je suis réel avec moi-même, mais s’ils obtiennent un 808, je vais les anéantir. C’est à ce moment-là qu’un rappeur farfelu gagne. “

Cependant, il a dit que vous ne pouvez pas le comparer à des rappeurs de différentes époques. “Personne ne peut mieux rapper que moi dans mon monde”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas comparer un gars comme moi à Uzi Vert, NBA YoungBoy, Thugs, 21s. C’est comme comparer LeBron avec Jordan. C’est impossible. Vous ne pouvez pas comparer Kobe avec Jordan. Ils sont déjà arrivés. C’est comme Gary Payton et Kyrie Irving. Tu ne peux pas. Ce sont des époques différentes. J’ai déjà dominé mon époque. »