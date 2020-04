Waking Sleeping Beauty – Retro Review

En 10 ans, Disney est passé d’une entreprise en difficulté qui avait fait à un moment donné de grands films d’animation à l’empire de l’animation que nous voyons aujourd’hui. “Waking Sleeping Beauty” examine en détail comment, suite à l’un des plus grands échecs critiques et commerciaux de l’histoire de l’entreprise, des changements ont été apportés pour amener l’entreprise à son apogée.

«The Black Cauldron» était une bombe au box-office qui ne laissait à l’entreprise nulle part où aller, mais en haut. Ce documentaire examine comment l’échec de ce film a conduit à la destitution du gendre de Walt Disney en tant que PDG et de son neveu, Roy E. Disney, pour apporter deux nouveaux noms afin de révolutionner la société. Ces deux noms étaient Michael Eisner et Frank Wells. Le couple a fait Jeffrey Katzenberg à la tête du studio d’animation et s’est mis au travail pour améliorer la qualité des films qui ont finalement conduit à la Renaissance de Disney.

C’est un incontournable pour tout fan de Disney, en particulier pour ceux d’entre nous qui ont grandi sur les films Disney Renaissance des années 1990. Il raconte une grande histoire sur la façon dont la société s’est sortie du marasme de l’animation de l’âge du bronze, également appelée l’âge sombre ou le premier âge sombre, et s’est adaptée pour la ramener à son ancienne gloire et au-delà. J’ai été ravi de voir comment l’équipe a dû se concentrer sur un film à la fois lorsqu’elle a commencé à avoir plusieurs studios travaillant sur plusieurs films.

J’ai également apprécié de voir d’anciennes entrevues avec Howard Ashman et Alan Menken, le duo de compositeurs qui a donné vie à la musique de «The Little Mermaid» et «Beauty and the Beast». Ashman, décédé en 1991, a été validé par le succès de «Beauty and the Beast». Il était plus qu’un simple compositeur musical mais un moteur de la production. Il était certain d’avoir eu un succès et, même s’il est décédé avant la première du film, c’était l’aboutissement parfait d’une vie de travail, avec le fait d’être le tout premier film d’animation à être nominé pour l’Oscar du meilleur film.

Nous voyons également comment le succès de Disney avec sa division d’animation a conduit à plus de collaborations pour l’entreprise. Tim Burton, un ancien animateur de Disney, est retourné travailler avec la division d’animation pour réaliser le classique culte “The Nightmare Before Christmas”. Un accord avec une start-up naissante appelée Pixar pour aider à animer “Who Framed Roger Rabbit?” conduit à un partenariat pour une coentreprise appelée “Toy Story”. Nous savons tous comment ce partenariat s’est développé. Et, nous avons vu la transition de l’animation dessinée à la main à l’animation numérique commencer avec le tout premier film entièrement numérique, “The Rescuers Down Under”.

Ce documentaire est informatif et parfois amusant. Il prend les bons et les mauvais moments. Nous les voyons à leur apogée, comme “Beauty and the Beast” remportant le Golden Globe et nominé pour un Oscar. Et, nous les voyons à leur plus bas niveau, Frank Wells tué dans un accident d’hélicoptère et Jeffrey Katzenberg quittant après la première de “The Lion King” parce qu’il n’a pas obtenu le travail de Wells. Mais c’est une course folle de 1984 à 1994. Et j’espère que d’autres le prendront.

Classement: 5 étoiles sur 5

Avez-vous vu ce “Waking Sleeping Beauty?” Qu’en as-tu pensé?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

.