Wale et Bryson Tiller font équipe dans la vidéo «Love… (Her Fault)»

Wale entre en 2020 avec la vidéo de «Love… (Her Fault)» avec Bryson Tiller.

Réalisé par Teyana «Spike Tey» Taylor et sa société de production entièrement féminine The Aunties, le clip cinématographique se déroule lors d’une fête à la maison et se concentre sur une relation toxique. Wale et sa fille jouent à Jenga avant qu’un combat n’ait lieu après qu’elle ait un peu trop bu. Il essaie de saisir la bouteille de vin loin d’elle pendant le dîner, mais elle le repousse. Après leur rupture, elle frappe le club où elle a encore plus à boire avant que Bryson appelle Wale pour venir chercher sa fille.

«J’avais trop à boire, j’avais trop à boire», chante Tiller. “Goin’ à travers une rupture, qui vient de ralentir le rythme. “

“Love … (Her Fault)” est la dernière version du sixième album de Wale, Wow… That’s Crazy, qui comprend également Ari Lennox, 6LACK, Jacquees et Megan Thee Stallion. Il se lancera dans son «Wow… That’s Crazy Tour», à partir du 15 janvier à Brooklyn et jusqu’au 15 février à Charlotte.

