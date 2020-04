Wale retourne l’interrupteur sur le racisme dans un visuel captivant pour “Sue Me” Ft. Kelly Price

Wale donne aux Blancs un aperçu de ce que ce serait d’être noir visuellement dans son single “Wow … That’s Crazy” “Sue Me” avec Kelly Price.



Wow … C’est Crazy continue d’être un projet dont les fans ne peuvent pas se lasser, alors Wale a décidé de livrer un court-métrage pour l’un des morceaux de l’album, “Sue Me”. Le single revendique la voix bien-aimée de Kelly Price, mais aucun artiste n’est la caractéristique principale du clip. Au lieu de cela, Wale a appelé l’acteur Lucas Hedges à jouer le rôle d’un homme vivant dans un monde où le racisme a inversé le commutateur.

“Et si vous pouviez traverser une journée dans la vie d’un jeune homme afro-américain moyen? Que verriez-vous? “, Wale aurait dit du visuel à” Sue Me “. Il a ajouté: “Je n’ai jamais été aussi fier d’une vidéo que ce que nous avons fait ici. Kerby a vraiment donné vie à cette vision, et Reebok a contribué à la concrétiser. J’espère que cela vous fera réfléchir un peu. Pendant que vous réfléchissez , restez en sécurité et restez à la maison. “

Il y a beaucoup d’incidents de justice sociale mis en évidence dans la vidéo dirigée par Kerby Jean Raymond, alors jetez un œil et faites-nous savoir ce que vous pensez.

[via]

.