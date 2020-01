Walker, Superman et Lois reçoivent une commande directe à la CW

La CW a remis des commandes directes à Jared Padalecki (Surnaturel) réinventer Walker, Texas Ranger, aussi bien que Arrowverse retombées Superman et Lois avec Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch, The Hollywood Reporter a confirmé.

CONNEXES: Supernatural 15.09 Promo: Le piège

Marcheur suit Cordell Walker (Padalecki), un veuf et père de deux enfants avec son propre code moral, qui rentre chez lui à Austin après avoir été sous couverture pendant deux ans, pour découvrir qu’il y a un travail plus difficile à faire à la maison. Il tentera de renouer avec ses enfants, de gérer les affrontements avec sa famille et de trouver un terrain d’entente inattendu avec son nouveau partenaire (l’une des premières femmes de l’histoire des Texas Rangers) tout en devenant de plus en plus méfiant quant aux circonstances entourant la mort de sa femme.

La série est écrite et produite par Anna Fricke (Être humain, Valeur) et exécutif produit par Dan Lin et Lindsay Liberatore ainsi que Padalecki. Marcheur est de CBS Television Studios en association avec Rideback.

Superman et Lois met en vedette Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch comme le super héros le plus célèbre du monde et le journaliste le plus célèbre de la bande dessinée alors qu’ils font face à tout le stress, les pressions et la complexité qui accompagnent le fait d’être des parents qui travaillent dans la société d’aujourd’hui. Hoechlin et Tulloch sont déjà apparus comme ces personnages emblématiques dans plusieurs épisodes de la série DC Super Hero de The CW, y compris l’événement Crover on Infinite Earths Crossover de cette saison, qui se termine ce soir.

CONNEXES: Arrow Episode 8.09 Photos: Rencontrez la flèche verte et les Canaries

Basé sur les personnages de DC créés par Jerry Siegel et Joe Shuster, Superman & Lois est écrit et produit par Todd Helbing (Le flash) et exécutif produit par Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns. La série est de Berlanti Productions en association avec Warner Bros. Television.