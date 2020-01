Walking Dead Star Andrew Lincoln a repéré une formation pour le film dérivé de Rick Grimes

Nous n’avons pas vu le dernier de Rick Grimes, il semble… pas de loin.

Au siège d’AMC, Andrew Lincoln et les pouvoirs en place préparent un spin-off cinématographique pour l’ancien Les morts ambulants favori, qui a été vu pour la dernière fois dans “What Comes After” au milieu de la saison 9.

Qu’il suffise de dire que la série principale Walking Dead a parcouru un long chemin depuis que le vaisseau amiral AMC et Andrew Lincoln se sont séparés, mais il semble que ce dernier ait enfin commencé sa formation pour le spin-off du film susmentionné. Sur Instagram (h / t ComicBook.com), le Cotswold Range a partagé des photos de Lincoln brandissant une arme, ainsi qu’une photo de l’acteur britannique debout à côté d’un panneau qui se lit comme suit: “Danger: Méfiez-vous des zombies”. Soudain, tout se sent bien.

Le fait qu’Andrew Lincoln soit de retour à l’entraînement nous indique que le film dérivé de Rick Grimes – le premier d’une trilogie, semble-t-il – commencera sérieusement cette année.

Via Instagram:

Quoi qu’il en soit, AMC et le patron de The Walking Dead, Scott Gimple, visent clairement un événement cinématographique en ce qui concerne la seconde venue de Rick. Cela sera également très différent de ce qui a précédé, après que Gimple a déclaré à Entertainment Weekly que le prochain film poussera TWD dans de “nouvelles directions folles”.

L’échelle est plus grande et le budget est plus grand, et c’est The Walking Dead, mais accru, à la fois dans les thèmes narratifs, mais aussi dans ce que nous voyons à l’écran. Je dis intensifié, mais je dois aussi dire que c’est aussi très différent. Ce ne sera pas exactement la même chose que nous avons vu à la télévision, juste plus grand. Nous allons dans de nouvelles directions folles. Nous voulons vraiment livrer [the fans] quelque chose de spécial, quelque chose qui vaut leur voyage au cinéma. Nous essayons d’être très délibérés et de proposer quelque chose de nouveau. Nous allons remplir cet écran avec un tout nouveau monde.

Les morts qui marchent revient sur nos écrans à la fin du mois prochain pour la saison 10b, et bien sûr, les fans peuvent s’attendre à des feux d’artifice entre Negan et le leader Whisperer Alpha. Intitulé «Spies», il est verrouillé pour une première le 20 février. Non. Mademoiselle.