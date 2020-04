Wallace Roney, un grand jazz perd sa vie en raison de complications liées au coronavirus

Le grand Wallace Roney de Jazz perd la vie à cause de complications liées au coronavirus | Instagram

Le célèbre trompettiste de jazz Wallace Roney il a perdu la vie à seulement 59 ans à New York aujourd’hui en raison de complications cardiovasculaires celle présentée par le coronavirus.

Le trompettiste est décédé juste avant midi aujourd’hui, diffusant rapidement l’actualité sur les réseaux sociaux en raison de la triste perte.

Wallace Roney était le Le meilleur disciple de Miles Davisqui était ton mentor du milieu des années 1980 jusqu’à la mort de l’artiste légendaire.

Il a crédité Davis pour l’avoir aidé sous la forme de son approche créative dans la vie et pour être son professeur de musique, mentor et ami.

La triste nouvelle a été annoncée par Danilo Pérez, un pianiste panaméen de son compte officiel de Instagram comme par plusieurs artistes du monde du jazz et de la musique.

Très triste d’apprendre que le trompettiste de jazz Wallace Roney est décédé en raison de complications du coronavirus. Je n’ai pas de mots. RIP Wallace. “Danilo a écrit dans le message.

Roney a commencé étudier trompette et théorie musicale avec juste quatre ans à la Settlement School of Music de Philadelphie.

Il a également étudié avec le célèbre trompettiste Sigmund Hering du Philadelphia Orchestra sur une période de trois ans.

Wallace il a joué avec les meilleurs des musiciens comme Art Blakey, Elvin Jones, Philly Joe Jones, Jay McShann, David Murray, McCoy Tyner, avec qui appris plus et géré parfait sa musique.

En 1979 et 1980, il obtient le Prix ​​DownBeat au Meilleur jeune musicien de jazz et en 1989 et 1990, gagné l’enquête Down Beat Critics pour le Meilleur trompettiste de la saison.

Roney est considéré comme le trompettiste qui a le mieux interprété la héritage Classique Davis.

L’empreinte et la figure de #WallaceRoney seront probablement indélébiles, une étoile de plus dans notre ciel syncopé. QEPD le grand trompettiste nord-américain Wallace Roney, qui est confirmé comme victime de cette épidémie qui ravage le monde … Nous battrons # Covid19.

– Mau, mis en quarantaine (@Mausicc)

31 mars 2020

Mon objectif est de faire la meilleure musique possible. J’apprécie, écoute et peux jouer toutes sortes de musique. Je filtre mon expression à travers l’expérience du jazz », a avoué Roney dans une interview.

