Wally West apparaitrait dans le film Flash

Après des années passées sur le tapis de course cosmique, Barry Allen d’Ezra Miller semble enfin prêt à être lâché sur le DCEU en Le flash film. Le Scarlet Speedster possède l’une des mythologies les plus riches de l’univers de la bande dessinée DC, il y a donc beaucoup à exploiter pour le film et les suites potentielles. Et il semble que Warner Bros. soit bien conscient de cela, car ils pourraient même introduire immédiatement un futur Flash.

We Got This Covered a été informé par nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Kevin Conroy jouait Kingdom Come Batman dans “Crisis on Infinite Earths” et que Diana obtiendrait son armure Golden Eagle dans Wonder Woman 1984 – que Wally West apparaissent probablement dans une certaine mesure dans The Flash. On nous a dit que, comme vous vous en doutez, il s’habillera en tant que Kid Flash et fonctionnera comme le compagnon de Barry.

De plus, nous avons entendu que l’intention était pour lui de remplacer Miller en tant que Fastest Man Alive, tout comme Wally West a remplacé Barry en tant que troisième itération du Flash dans les bandes dessinées. À l’époque où l’implication continue de Miller était remise en question, WB envisageait de faire le film Flash avec Wally en tête. Et bien que ce ne soit plus nécessaire, ils continuent à vouloir utiliser le héros de toute façon.

L’interprétation de DCEU de lui sera la deuxième présentation en direct de Wally après le personnage de Keiynan Lonsdale dans The CW’s Arrowverse. Les fans seront conscients que cette version a changé son lien familial avec Barry et fait de lui le frère de sa petite amie / future épouse, Iris West. Dans la matière source, il est traditionnellement le neveu d’Iris. Fait intéressant, on nous a dit que WB conservera ce commutateur pour le film et que Wally sera probablement le frère d’Iris dans la franchise cinématographique.

Kiersey Clemons a joué Iris dans la coupe Zack Snyder de Justice League, mais il est actuellement difficile de savoir si elle reviendra pour Le flash. C’est Andy Muschietti qui est dans le fauteuil du réalisateur et la pré-production devait commencer le mois prochain, mais la crise sanitaire actuelle a forcé le studio à appuyer sur le bouton pause pour l’instant.