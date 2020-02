Wally West revient dans un nouveau teaser pour “The Flash” de Grant Gustin

Un nouveau teaser pour le prochain épisode de The Flash de Grant Gustin révèle le retour de Wally West de Keiynan Lonsdale.

Alors que le Flash de Grant Gustin a exploré les possibilités infinies de la Speed ​​Force au cours de sa course jusqu’à présent, le prochain épisode de l’émission intitulé “Death of the Speed ​​Force” taquine un nouveau développement pour la source des pouvoirs de Barry. Mais il est intéressant de noter que The Flash de Grant Gustin ramène Wally West pour l’épisode, car le speedster junior de la série est celui qui avertit Barry que la Speed ​​Force pourrait mourir.

La brève séquence de The Flash de Grant Gustin montre Barry et Wally West se réunissant avant que Kid Flash ne confronte le héros à propos de l’état de la Speed ​​Force. La promo montre la difficulté à contrôler leurs pouvoirs alors que Wally West demande dramatiquement à Barry ce qu’il a fait qui a affecté la Speed ​​Force de cette façon. Jetez un œil au retour de Wally West dans The Flash de Grant Gustin ci-dessous.

Vous pouvez lire le synopsis officiel pour le titre de l’épisode “Death of the Speed ​​Force” ci-dessous!

WALLY WEST SPEEDS BACK IN CENTRAL CITY – Kid Flash (star invitée Keiynan Lonsdale) revient à Central City avec une attitude zen et de nouveaux tours dans sa manche. Bien que ravi de revoir sa famille, Wally confie à Barry (Grant Gustin) qu’il est revenu parce qu’il pense qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec la force de vitesse. Pendant ce temps, Cisco (Carlos Valdes) revient de sa mission d’enquête à travers Earth-Prime. Brent Crowell a réalisé l’épisode écrit par Sam Chalsen et Emily Palizzi Gilbert (# 614). Date de diffusion originale 3/3/2020.

The Flash stars Grant Gustin comme Barry Allen / The Flash, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton, et Hartley Sawyer comme Ralph Dibny / Elongated Man.

Le Flash est diffusé le mardi à 20 h 00. sur The CW. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur la série Grant Gustin.

Source: YouTube

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.