Walt Disney a diffusé en direct le spectacle de lumière magique de son célèbre château!

Peu de choses aussi belles que de voir le célèbre château éclairé par des feux d’artifice au début de toute production de Walt Disney Studios. Le voir réveille le sentiment agréable que vous êtes en personne pour quelque chose d’incroyable. Tout comme dans ses films, son parc d’attractions à Orlando en Floride a une réplique du château et ils l’illuminent quotidiennement lors d’un événement appelé Happily Ever After.

Comme vous ne pouvez pas visiter l’endroit le plus heureux du monde à cause de la pandémie, Disney a décidé d’apporter cette magie à tous ses fans. Walt Disney World a annoncé l’événement dans une histoire Instagram avec la légende: “Quand la nuit tombe, la magie remplit le ciel”, ainsi qu’un compte à rebours qui a ravi des millions de personnes.

Ce lancement incroyable fait partie de la campagne #DisneyMagicMoments de Disney, que la société a lancée pour apporter “une dose quotidienne de poussière de fée virtuelle” aux personnes à la maison pendant la quarantaine. Cette campagne a inclus des performances de chansons de films comme Dumbo, ainsi que des recettes d’aliments vendus dans leurs parcs. Vous pouvez accéder à tout ce contenu sur le site Web du blog Parcs Disney.

Heureusement pour toujours C’était une émission en direct qui a eu lieu le 24 avril dans l’après-midi. Mais attendez… rien ne se passe si vous l’avez manqué. Disney a téléchargé une vidéo préenregistrée de l’événement et vous pouvez la voir ci-dessous. Et comme ils le disent eux-mêmes: “Pour cette exposition spéciale de Happily Ever After” au Magic Kingdom Park, vous avez la meilleure place dans la maison! “.

Dans la vidéo, ils verront le château prendre vie à travers de magnifiques projections. Le château devient pratiquement un écran et vous fait découvrir les films les plus emblématiques de son histoire. Le Bossu de Notre Dame, Dumbo, Nemo, Moana, Le Roi Lion, Up, La Petite Sirène, Aladdin et toutes les princesses, ils sembleront créer une atmosphère magique.

En plus de cela, les images sont accompagnées des chansons que nous aimons et d’un feu d’artifice époustouflant. Profitez-en!