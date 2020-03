Walt Disney Company ferme Disneyland en raison des problèmes de coronavirus

La Walt Disney Company a annoncé que le parc Disneyland et Disney California Adventure seront fermés à partir du 14 mars.

Alors que le nombre de cas de coronavirus signalés continue d’augmenter, les villes et les entreprises du monde entier prennent des mesures pour limiter la propagation de la maladie. Maintenant, The Walt Disney Company a annoncé que le parc Disneyland et Disney California Adventure seront fermés du 14 mars à la fin du mois.

La société note que, bien qu’aucun cas de coronavirus n’ait été signalé à Disneyland Resort, elle procédera à la fermeture des parcs après avoir soigneusement examiné les directives du décret du gouverneur de Californie. Les hôtels du complexe Disneyland resteront ouverts jusqu’au lundi 16 mars afin de donner aux clients le temps de prendre les dispositions de voyage nécessaires. De plus, Downtown Disney restera ouvert et les membres de la distribution du parc continueront d’être payés par Disney pendant la fermeture.

La fermeture des parcs n’est que le dernier impact du coronavirus sur l’industrie du divertissement et du cinéma. Warner Bros.a récemment annulé la première à New York de Superman: Red Son pour prévenir le risque d’exposition à la maladie tandis que l’E3, Emerald City Comic Con, WonderCon 2020 ont été annulés ou reportés pour la même raison.

Les productions hollywoodiennes ont également été affectées par la propagation du coronavirus. The Falcon et The Winter Soldier de Marvel Studios ont interrompu la production à Prague en raison de la maladie, tandis que des versions majeures telles que No Time to Die, A Quiet Place: Part II et Fast and Furious 9 ont vu leurs dates de sortie respectives repoussées.

