Walt Disney Company nomme Bob Chapek pour réussir Bob Iger en tant que PDG

La Walt Disney Company a nommé Bob Chapek comme successeur du PDG Bob Iger.

Aujourd’hui, la Walt Disney Company a annoncé que Bob Bob Chapek succéderait immédiatement à Bob Iger en tant que nouveau PDG, devenant ainsi la septième personne à occuper le poste dans l’histoire de l’entreprise. Désormais, Bob Iger dirigera le conseil d’administration de Disney en tant que président exécutif jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle son contrat expirera.

Bob Iger a fait la déclaration suivante sur sa décision de démissionner en tant que PDG de Disney et a exprimé sa confiance en Bob Chapek:

«Avec le lancement réussi des activités de vente directe aux consommateurs de Disney et l’intégration de Twenty-First Century Fox en bonne voie, je pense que c’est le moment optimal pour passer à un nouveau PDG. J’ai la plus grande confiance en Bob et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des 22 prochains mois alors qu’il assumera ce nouveau rôle et approfondira les activités et les activités mondiales de Disney à multiples facettes, tandis que je continue de me concentrer sur les efforts créatifs de la société.

Bob Chapek est chez Disney depuis 1993 et ​​préside les parcs, expériences et produits Disney depuis 2018. Avec son nouveau contrat, qui a débuté le 24 février et expire le 28 février 2023, le salaire de base annuel de Bob Chapek est passé à 2 500 000 $.

Maintenant, Bob Chapek rendra compte à Bob Iger et au conseil d’administration. Dans la déclaration suivante, Bob Chapek a noté qu’il était honoré d’assumer le rôle de PDG de Disney et a félicité Bob Iger pour ses années de travail avec l’entreprise:

«Je suis incroyablement honoré et humble d’assumer le rôle de PDG de ce que je crois vraiment être la plus grande entreprise du monde, et de diriger nos membres et employés exceptionnellement talentueux et dévoués. Bob Iger a fait de Disney la société de médias et de divertissement la plus admirée et la plus prospère, et j’ai eu la chance de profiter d’un siège au premier rang en tant que membre de son équipe de direction. »

Au cours de son mandat de PDG de Disney, poste qu’il a occupé en 2005, Bob Iger a dirigé les acquisitions de Pixar, Marvel et Lucasfilm par la société. Les projets des studios de production susmentionnés ont contribué à ce que Disney ait un record de sept films atteignant la barre du milliard de dollars au box-office mondial en 2019 seulement. Bob Iger a également présidé l’acquisition par Disney du fournisseur de technologies de streaming BAMTech et le lancement de la plate-forme Disney + en novembre 2019.

Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour les dernières nouvelles sur l’avenir de Disney avec Bog Iger et Bob Chapek dans leurs nouveaux rôles!

Source: The Hollywood Reporter

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC