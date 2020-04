Walt Disney Studios annonce un calendrier de sortie mis à jour

En raison du Coronavirus à l’origine des cinémas du monde entier, Walt Disney Studios a publié son nouveau calendrier pour toutes ses prochaines sorties de films pour 2020, 2021 et 2022.

Cette nouvelle liste pourrait changer, surtout si les cinémas ne rouvrent pas en juin et, évidemment, cette liste de nouvelles dates de sortie arrivera également à Disney +, les films arrivant plus tard que prévu.

Ci-dessous, le calendrier de sortie du cinéma mis à jour jusqu’en 2022:

2020

Soul (Disney et Pixar) – 19 juin 2020

Mulan (Disney) – 24 juillet 2020

Empty Man (20th Century Studios) – 7 août 2020

The One and Only Ivan (Disney) – 14 août 2020

The Beatles: Get Back (Disney) – 4 septembre 2020

The King’s Man (20th Century Studios) – 18 septembre 2020

Mort sur le Nil (studios du 20e siècle) – 9 octobre 2020

The French Dispatch (Searchlight Pictures) – 16 octobre 2020

Tout le monde parle de Jamie (studios 20th Century) – 23 octobre 2020

Black Widow (Marvel Studios) – 6 novembre 2020

Deep Water (20th Century Studios) – 13 novembre 2020

Raya et le dernier dragon (Walt Disney Animation Studios) – 25 novembre 2020

Free Guy (20th Century Studios) – 11 décembre 2020

West Side Story (studios du 20e siècle) – 18 décembre 2020

The Last Duel (20th Century Studios) – 25 décembre 2020 (limité)

2021

Le dernier duel (studios du 20e siècle) – 8 janvier 2021 (Wide)

The Eternals (Marvel Studios) – 12 février 2021

Ron’s Gone Wrong (20th Century Studios) —26 février 2021

Disney Live Action sans titre – 12 mars 2021

Bob’s Burgers (studios du 20e siècle) – 9 avril 2021

Untitled 20th Century – 23 avril 2021

Shang Chi et la légende des dix anneaux (Marvel Studios) – 7 mai 2021

Cruella (Disney) – 28 mai 2021

Animation Pixar sans titre – 18 juin 2021

Croisière dans la jungle (Disney) – 30 juillet 2021

Untitled 20th Century – 13 août 2021

Untitled 20th Century – 10 septembre 2021

Untitled 20th Century – 1 octobre 2021

Hamilton (Disney) —15 octobre 2021

Untitled 20th Century – 22 octobre 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (Marvel Studios) – 5 novembre 2021

Disney Live Action – 19 novembre 2021

Animation Disney sans titre – 24 novembre 2021

Untitled 20th Century – 3 décembre 2021

AVATAR 2 (studios du 20e siècle) – 17 décembre 2021

2022

Untitled 20th Century – 7 janvier 2022

Nimona (studios du 20e siècle) – 14 janvier 2022

Thor: Love and Thunder (Marvel Studios) – 18 février 2022

Animation Pixar sans titre – 11 mars 2022

Disney Live Action sans titre – 25 mars 2022

Untitled 20th Century – 8 avril 2022

Black Panther 2 (Marvel Studios) – 6 mai 2022

Disney Live Action sans titre – 27 mai 2022

Untitled 20th Century – 10 juin 2022

Animation Pixar sans titre – 17 juin 2022

Captain Marvel 2 (Marvel Studios) – 8 juillet 2022

Sans titre Indiana Jones (Disney) – 29 juillet 2022

Disney Live Action sans titre – 12 août 2022

Untitled 20th Century – 16 septembre 2022

Sans titre Marvel – 7 octobre 2022

Untitled 20th Century – 21 octobre 2022

Disney Live Action sans titre – 4 novembre 2022

Untitled 20th Century — 11 novembre 2022

Animation Disney sans titre – 23 novembre 2022

Star Wars sans titre (Lucasfilm) – 16 décembre 2022

Untitled 20th Century – 23 décembre 2022

Quel film attendez-vous avec impatience de cette liste?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

