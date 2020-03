Walt Disney World s’arrête également en raison d’un coronavirus

Juste un jour après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le coronavirus COVID-19 était une pandémie, Disney a annoncé la fermeture des parcs à thème populaires Disneyland et California Adventure à Anaheim, en Californie. Cela est venu à la suite de la fermeture de Disney Land à Hong Kong, Shanghai et Tokyo en raison du virus.

Il semble que l’entreprise fasse tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité du public, et comme le Coronavirus continue de se propager rapidement, ils ont maintenant pris une autre décision importante, révélant ce soir que Walt Disney World fermera également ses portes. . Le parc fermera ses portes le 15 mars et il n’y a actuellement aucun mot sur la date de sa réouverture. Mais cela dépendra évidemment de la façon dont les choses évolueront avec le virus.

Voici le mot officiel de Mouse House sur la fermeture:

«Avec une grande prudence et dans le meilleur intérêt de nos clients et employés, nous procédons à la fermeture de nos parcs à thème au Walt Disney World Resort en Floride et à Disneyland Paris Resort, à partir de la fermeture des bureaux le dimanche 15 mars. jusqu’à la fin du mois. Disney Cruise Line suspendra tous les nouveaux départs à partir du samedi 14 mars jusqu’à la fin du mois. La Walt Disney Company paiera ses membres de casting au cours de cette période de fermeture. Les hôtels de Walt Disney World et Disneyland Paris resteront ouverts jusqu’à nouvel ordre. Les complexes de vente au détail et de restauration, Disney Springs à Walt Disney World et Disney Village à Disneyland Paris, resteront ouverts. Les employés domestiques de la Walt Disney Company qui sont capables de travailler à domicile sont invités à le faire, y compris ceux des Walt Disney Studios, Walt Disney Television, ESPN, Direct-to-Consumer et Parks, Experiences, and Products. Nous continuerons de rester en contact étroit avec les autorités compétentes et les experts de la santé. »

Bien sûr, Disney est loin d’être le seul à être touché par la propagation rapide du Coronavirus, avec des retards pour Fast & Furious 9, Mulan et A Quiet Place II, entre autres, tous annoncés aujourd’hui et la nouvelle choquante que Tom Hanks et Rita Wilson a été infectée. Ajoutez à cela l’annulation / le retard de nombreux autres événements, festivals, ligues sportives et plus encore, et il est clair que la panique a envahi le monde.

Malheureusement, il semble que les choses ne s’amélioreront qu’avant de s’aggraver aussi, et bien que cette décision ait sans aucun doute été difficile à prendre pour Disney à faire, c’est sans aucun doute la bonne. Comme mentionné ci-dessus, il n’y a pas encore de nouvelles sur le moment où la société prévoit de rouvrir le parc, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès qu’ils annonceront de plus amples détails, alors restez à l’écoute.