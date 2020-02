Wan Ewan McGregor a fui Londres pour sa haine des selfies

Ewan McGregor

L’acteur révèle qu’il a déménagé aux États-Unis, car à Londres, il ne pouvait pas marcher librement.

L’acteur Ewan McGregor a déclaré qu’il avait quitté la Grande-Bretagne pour s’éloigner des fanatiques qui aiment les selfies.

Il a déclaré au podcast “Sunday Sitdown” aux États-Unis qu’il était fatigué de traverser Londres la tête baissée en essayant d’éviter le contact visuel avec ceux qui pourraient demander un clic.

La star de “Trainspotting” a déclaré que les selfies étaient “sans cœur et honteux” et qu’il était approché par les fans pour une photo au lieu d’une salutation ou d’une courte conversation.

En révélant que c’était la raison pour laquelle il avait déménagé à Los Angeles, il a ajouté: «J’ai trouvé cela plus difficile à Londres, et je ne vis probablement plus à Londres, peut-être en conséquence. J’ai réalisé que quand j’étais seul quelque part, je marchais très vite la tête baissée. Je suis toujours heureux de parler aux gens s’ils veulent venir parler de mon travail, je le suis vraiment, mais c’est devenu des selfies avec les gens. »

«Il n’y a pas de conversation, il n’y a pas de communication. Tout ce qui se passe, c’est que quelqu’un se présente et veut une photo, alors vous vous levez et prenez la photo et ils sont heureux et s’en vont. »