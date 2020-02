WandaVision arrive à Disney + en décembre

Dans la foulée de la bande-annonce de «Big Game» dimanche, lors de la conférence téléphonique de Walt Disney Companies, le PDG de Disney, Bob Iger, a confirmé que la prochaine série Marvel, WandaVision, arrivera à Disney + en décembre 2020.

«WandaVision» de Marvel Studios mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres surpuissants vivant leur vie de banlieue idéale – commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il semble. La nouvelle série est dirigée par Matt Shakman; Jac Schaeffer est rédactrice en chef. Fait ses débuts sur Disney + cette année.

Voici la bande-annonce «Big Game» pour WandaVision:

Êtes-vous excité pour WandaVision?

