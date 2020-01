WandaVision d’Elizabeth Olsen ajoute le compositeur Ant-Man Christophe Beck

Le compositeur d’Ant-Man, Christophe Beck, a confirmé dans une récente interview qu’il fournirait la partition de la série WandaVision d’Elizabeth Olsen.

Le MCU a eu ses hauts et ses bas avec les compositeurs. Cela serait dû au fait que l’ancien PDG de Marvel, Ike Perlmutter, ne voulait pas dépenser de l’argent pour la musique. Cependant, beaucoup de choses ont changé avec Marvel Studios et leurs scores depuis le départ d’Ike Perlmutter. Maintenant, Marvel Studios a réussi à livrer des partitions très mémorables depuis des compositeurs notables comme Alan Silvestri, Michael Giacchino, Henry Jackman, Ludwig Goransson et Christophe Beck.

Christophe Beck a fourni la partition pour Ant-Man et Ant-Man and the Wasp, en plus d’autres films Disney comme Frozen. Il semble maintenant que Christophe Beck reviendra au MCU pour marquer la prochaine série WandaVision Disney Plus d’Elizabeth Olsen. Dans une interview avec la Society of European Stage Authors and Composers, le compositeur d’Ant-Man Christophe Beck a révélé qu’il marquera la série Disney Plus WandaVision:

“L’une des choses qui m’enthousiasment le plus au cours de l’année prochaine est une mini-série Marvel pour la nouvelle plate-forme de streaming Disney +. Ça s’appelle WandaVision. Il présente Scarlet Witch et Vision, deux personnages des films Avengers. J’ai marqué le film Ant-Man et sa suite Ant-Man et The Wasp et j’ai une excellente relation de travail avec Marvel. J’apprécie vraiment travailler avec eux et je suis vraiment enthousiasmé par ce prochain projet télévisé qui est très, très unique et spécial à bien des égards. “

Vous pouvez regarder le reste de l’interview avec Ant-Man et le compositeur de WandaVision Christophe Beck ci-dessous.

Quel est votre score préféré du MCU jusqu'à présent? Où se situe le score Ant-Man de Christophe Beck pour vous? Êtes-vous impatient pour WandaVision d'Elizabeth Olsen?

WandaVision se concentre sur Scarlet Witch d’Elizabeth Olsen après les événements de Avengers: Fin de partie et est censée suivre le personnage après avoir créé un monde idyllique dans lequel la vision de Paul Bettany est toujours vivante. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a également confirmé que WandaVision mènerait directement dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, ce qui verra Elizabeth Olsen reprendre son rôle de Scarlet Witch. La première moitié de la série devrait s’inspirer de plusieurs sitcoms au fil des décennies, tandis que la seconde moitié serait une superproduction de Marvel.

WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme The Vision, Teyonah Parris comme Monica Rambeau, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Randall Park comme Agent Jimmy Woo et Kathryn Hahn comme voisine curieuse.

WandaVision devrait faire ses débuts en 2020 sur Disney Plus.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée?

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.