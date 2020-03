«WandaVision» Wraps Production; Photo de fête enveloppante révélée

WandaVision d’Elizabeth Olsen a terminé la production et l’un des membres de l’équipe de l’émission a révélé sa photo de soirée de clôture sur Instagram.

Bien que les fans doivent encore attendre jusqu’en décembre pour que WandaVision arrive sur Disney Plus, la série Marvel a terminé la production et l’équipe a organisé une amusante fête de clôture pour célébrer le projet. La mystérieuse série verra Scarlet Witch et Vision vivre dans une réalité déformée influencée par des sitcoms classiques jusqu’à ce qu’il devienne clair que quelque chose ne va pas. Pour de nombreux fans, WandaVision d’Elizabeth Olsen est l’un des futurs projets Marvel les plus intéressants grâce à un certain nombre de personnages surprenants qui vont apparaître.

De Monica Rambeau de Teyonah Parris et Jimmy Woo de Randall Park à l’inclusion de S.W.O.R.D., WandaVision a beaucoup à garder les fans intrigués jusqu’à sa sortie en décembre. Espérons que maintenant que la série est terminée, plus d’informations à ce sujet devraient arriver bientôt. L’un des membres de l’équipe de l’émission, Taylor Grabowsky, a partagé une photo de la soirée de clôture WandaVision sur le toit et a expliqué que «chaque personne ici a contribué à rendre ce spectacle hors du commun». Jetez un œil à la soirée de clôture WandaVision ci-dessous.

Êtes-vous excité pour WandaVision sur Disney Plus? Que voulez-vous voir de la série Marvel? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de WandaVision:

«WandaVision» de Marvel Studios mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres surpuissants vivant leur vie de banlieue idéale – commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il semble.

Réalisé par Matt Shakman avec Jac Schaeffer comme scénariste en chef, WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme The Vision, Teyonah Parris comme Monica Rambeau, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Randall Park comme agent Jimmy Woo et Kathryn Hahn dans un rôle non divulgué.

The Falcon et The Winter Soldier d’Anthony Mackie seront présentés en exclusivité sur Disney Plus en août 2020 tandis que WandaVision fera ses débuts en décembre 2020

Source: Instagram

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.