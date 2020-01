Wao! Regardez ce qui manque à Georgina Rodríguez et elle ne s’en aperçoit même pas!

Georgina Rodríguez a été considérée comme une femme charismatique et très drôle.

29 janvier 2020

Le partenaire du joueur Cristiano Ronaldo Il a montré sa bonne humeur, en publiant des photos amusantes à tous ses followers.

Une image où l’on voit le joli couple de Chrétien, posent avec ses tendres enfants qu’elle appelle affectueusement «leur vie».

Cependant, bien que cette carte postale ait reçu d’agréables commentaires en voyant les enfants de ce beau couple, il y en a très peu qui ont remarqué un petit détail qui n’est pas que cela se soit passé précisément inaperçu.

Et c’est que là encore, le précieux a de nouveau laissé «lelos» à plus d’un en présumant que la jeune femme est passée par le chirurgien plasticien.

Sur cette photo, on voit la belle Georgina souriez très joyeusement à côté de vos petits, et comme si cela ne suffisait pas, on dirait une flanelle qui ne semble pas avoir sa taille. Qu’en penses-tu?

Georgina à son meilleur

Ce n’est un secret pour personne que le couple de RonaldoIl a rendu visite aux meilleurs experts en chirurgie à plusieurs reprises. Alors ses followers à chaque fois qu’ils entrent sur son compte et la voient poser en s’exclamant: “Ma Mère” et ces courbes?, “Qu’avant ça ne se passait pas comme ça”, “Ça devient de plus en plus”

.