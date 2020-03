Waooo! La robe de Greeicy est si courte que si elle est négligée … elle perd

Greeicy Rendón est spectaculaire de la tête aux pieds … Et il aime aussi danser et il le fait comme les dieux … Mais parfois il porte un peu de vêtements courts.

8 mars 2020

Greeicy Rendón C’est spectaculaire de la tête aux pieds … Et il aime aussi danser et il le fait comme les dieux … Mais parfois il porte un peu de vêtements courts.

Regardez-la danser dans cette vidéo la chanson “Again” avec un petite robe de coton si ultra court que s’il n’est pas supporté, il en dévoilerait un peu plus …

Pendant qu’il danse et danse, et qu’il taquine avec ses mains, le vent fait son truc … Oui, il semble que ce soit sur une sorte de toit.

De plus, sa danse est tellement hypnotique que nous avons presque cessé de mentionner la vente aux enchères de sa fabuleuse tenue … Bottes hautes noires et tressées … Parfait!

Regardez la vidéo et dites-nous ce que vous pensez de la chorégraphie de cette sirène colombienne, qui triomphe et se consolide chaque jour comme l’un des artistes latins les plus recherchés.

