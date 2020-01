«Warlord Chronicles», «Column of Fire» – Adaptations Set à EPIX

HISTOIRES CONNEXES

EPIX est en train d’adapter les romans populaires The Warlord Chronicles et A Column of Fire au cours de l’année à venir, a annoncé samedi le réseau câblé, en plus de projets de docuseries sur un culte du Massachusetts de la fin des années 70.

Le roi d’hiver affrontera la saga mythique du roi Arthur. Mené par l’équipe de production derrière The Night Of et His Dark Materials, le drame scénarisé adaptera la trilogie des romans arthuriens de Bernard Cornwell, The Warlord Chronicles. Dans le premier livre, Derfel Cadarn, un ancien guerrier juré à Arthur et maintenant un moine âgé, raconte comment Arthur est devenu seigneur de guerre de la Grande-Bretagne de l’âge des ténèbres malgré l’illégitimité du trône.

Une colonne de feu est basée sur le roman dramatique du même nom de l’époque élisabéthaine de l’auteur Ken Follett. Écrit par l’ancienne actrice britannique Lizzie Mickery, la série suivra la romance de 1558 entre Ned Willard et Margery Fitzgerald, se poursuivant pendant un demi-siècle d’intrigues politiques et d’agitation.

Gibson Station, une pièce de théâtre dramatique de 1984, est centrée sur trois jeunes de 20 ans et les meilleurs amis qui ont décidé de poursuivre leurs rêves et de laisser leur empreinte dans l’Amérique de Ronald Reagan. La série est dirigée par le producteur / scénariste / réalisateur Edward Burns.

Également sur le pont est Fall River, une série documentaire sur un groupe de meurtres brutaux en 1979 Fall River, Mass. La série raconte un culte satanique qui, selon la police, pratiquait le sacrifice humain. Le chef du culte, Carl Drew, a été capturé et envoyé en prison à vie sans libération conditionnelle, mais 20 ans plus tard, des preuves incohérentes ont continué de hanter l’enquêteur principal, remettant tout le dossier en question. Avec de nouveaux témoins et des preuves à portée de main, l’histoire choquante d’une ville prise dans la frénésie de la «panique satanique» se déroulera. James Buddy Day (The Lover’s Lane Murders) est producteur exécutif et réalisateur.