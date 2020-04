Warner Bros annonce de nouvelles dates de sortie pour leurs films

Warner Bros annonce de nouvelles dates de sortie pour ses films | Instagram

La société de divertissement américaine Warner Bros a déplacé ses sorties et annoncé le nouveau et attendu les dates de ses les films qui n’a pas pu être libéré en raison de la crise dans le monde qui dure depuis quelques semaines.

2020 aurait pu être une grande année pour le monde du cinéma, mais rien ne s’est passé comme prévu après la crise tragique qui se produit actuellement en raison de la pandémie.

Jusqu’à présent, Warner a publié ses nouvelles dates pour les premières qu’il a dû reporter car la plupart des cinémas dans le monde sont fermé.

Des films comme Wonder Woman 1984, Les sorcières et Scooby, peut être apprécié à partir du deuxième semestre de l’année.

Il est prévu que le prochain 24 juillet le film sort Principe tournant autour de l’espionnage international, du voyage dans le temps et de l’évolution.

Rituel 3: Le diable m’a forcé à le faire, sortira le 11 septembre pour tous ces fans de films d’horreur. Il s’agit d’une suite de The Conjuring et The Conjuring 2, ce qui en fait le huitième épisode de la franchise The Conjuring Universe.

Alors que le drame de la police, Les nombreux saints de Newark sera vu dans les théâtres sur 25 du mois de avril et au mois de octobre arriver à Sorcières à la carte qui mettra en vedette la comédie, l’horreur et la fantaisie.

Le 20 novembre vous pouvez voir le grand combat de Gotzilla vs. Kong, au mois de décembre le jour 4 arriver à Roi richard et le 18 du même mois le film sortira Dune.

La saison de été est le moment le plus rentable pour Hollywood, et prend en charge presque 40% du revenu annuel de l’entreprise, ils espèrent que d’ici là les choses s’amélioreront dans le monde afin de ne pas subir plus de pertes.

.