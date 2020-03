Warner Bros arrête le Batman en raison d’un coronavirus

Alors que le coronavirus continue de se propager et que le monde continue de paniquer, une production hollywoodienne après l’autre a été arrêtée. En fait, à ce stade, il ne reste plus beaucoup de tir. L’un des derniers à être encore opérationnel était Le Batman, avec Warner Bros. déclarant que les choses continueraient à avancer.

Mais maintenant, il semble que le studio ait changé d’avis, car Deadline rapporte que la prochaine photo DCEU de Matt Reeves a été suspendue pendant deux semaines. C’est efficace à partir d’aujourd’hui, et bien qu’aucun membre de la distribution ou de l’équipe n’ait été diagnostiqué pour le moment, la décision a toujours été prise par mesure de sécurité pour assurer la sécurité de tout le monde.

Dans une déclaration publiée à la presse, voici ce que WB avait à dire à ce sujet:

«Warner Bros. Pictures mettra en vedette la production de The Batman sur une pause de deux semaines à partir d’aujourd’hui. Le studio continuera de suivre la situation de près. »

Cliquer pour agrandir

Donc, rien de trop fou alors, et si ça ne dure vraiment que deux semaines, alors le film ne devrait pas être retardé. Là encore, avec la façon dont les choses se déroulent et le fait que le Coronavirus ne fait qu’empirer, le studio devra peut-être repenser son plan actuel et suspendre la production plus longtemps. Mais le temps nous dira ce qui se passe.

Dans l’intervalle, The Batman s’annonce comme l’un des projets à venir les plus en vogue à Hollywood, avec la photo qui cherche à faire appel au scénario de zéro année de Scott Snyder et Greg Capullo et à se concentrer sur les premières années de Bruce Wayne en tant que héros titulaire. Ajoutez des méchants passionnants et un casting formidable, et vous avez tous les ingrédients d’une autre sortie épique sur grand écran pour le chevalier noir.

Le Batman entre en salles le 25 juin 2021 – pour l’instant. Et si cela devait changer, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.