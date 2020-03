Warner Bros.Avancer avec Batman, Matrix 4 Production

Warner Bros va de l’avant avec The Batman, Matrix 4 Production

Que ce soit pour garder une longueur d’avance sur leurs concurrents ou pour faire preuve de prudence, Warner Bros. ne suit pas le même costume que leurs studios concurrents Disney et Sony Pictures et autorise les productions des deux. Le Batman et The Matrix 4, entre autres, de continuer pour le moment pendant l’épidémie mondiale de coronavirus, selon SlashFilm.

Quelques heures plus tôt, Disney a interrompu la production de toutes les productions de films en direct, sept films étant affectés, dont le Chérie, j’ai réduit les enfants redémarrer, Petite Sirène remake avec Halle Bailey (Grown-ish) et Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Sony prenant une décision similaire quelques heures plus tard en retardant le tournage sur les caméras dirigées par Dakota et Elle Fanning Le rossignol et le Rosamund Pike avec Roue du temps adaptation en série.

Warner Bros.pour le moment, le train continue de rouler en production pour les redémarrages très attendus de Homme chauve-souris avec Robert Pattinson (Le phare) dans le rôle de titulaire et Matrice franchise, ainsi que le biopic Venus et Serena Williams Roi Richard avec Will Smith (Des espions déguisés) et Bêtes fantastiques 3, tandis que les futures productions Adam noir et Aquaman 2 sont prévus pour plus tard cette année et ne sont pas actuellement affectés par l’épidémie mondiale.

Le seul film du studio actuellement touché par l’épidémie est le prochain Baz Luhrmann (Gatsby le magnifique), un biopic centré sur la relation d’Elvis Presley avec son manager, le colonel Tom Parker, qui devrait être joué par Tom Hanks. Dans une tournure choquante des événements, Hanks a révélé que lui et sa femme Rita Wilson avaient tous deux été testés positifs pour COVID-19 lors d’un tournage dans le Queensland, en Australie, et qu’il l’avait contracté à l’extérieur du pays et l’avait apporté avec eux. Ils se sont rendus sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi l’annonce pour assurer aux adeptes qu’ils étaient de bonne humeur et recevaient un traitement correspondant dans leur hôpital en quarantaine.

WarnerMedia a cependant publié une note de service aux employés de toutes les entreprises, film, télévision ou autre, leur demandant de travailler à domicile si possible tout en déclarant que l’entreprise gardera ses bureaux ouverts pour ceux qui ne peuvent pas travailler à distance ou doivent choisir des ressources pour pouvoir travailler à domicile.

“C’est une période critique pour notre entreprise sur de nombreux fronts et nous avons déjà obtenu de nombreux résultats impressionnants ensemble au cours de la dernière année. » Bob Greenblatt, président de WarnerMedia Entertainment et Direct-To-Consumer, a déclaré dans un communiqué (via Deadline). “C’est un témoignage pour vous tous. Il n’y a aucune raison que tout cela ne puisse pas continuer – en particulier avec le lancement de HBO Max juste au coin de la rue. À cette fin, nous avons décidé de procéder à quelques ajustements fondamentaux Comment nous travaillons.“

Le monde télévisuel de WarnerMedia a cependant été frappé par les craintes de COVID-19, car le studio a suspendu la production de 70 de ses séries, dont la septième saison de Le flash, la cinquième et potentiellement dernière saison de Lucifer et plus. La déclaration du studio se lit comme suit:

“Avec l’évolution rapide des événements liés à COVID-19 et par prudence, Warner Bros. Television Group arrête la production de certaines de nos 70 séries et pilotes en tournage ou sur le point de commencer. Il n’y a eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur aucune de nos productions, mais la santé et la sécurité de nos employés, moulages et équipes restent notre priorité absolue. Pendant ce temps, nous continuerons de suivre les conseils des Centers for Disease Control ainsi que des responsables locaux et des professionnels de la santé publique dans chaque ville où nos productions sont basées.“