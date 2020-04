Warner Bros donne à In the Heights une nouvelle date de sortie pour l’été 2021

Warner Bros. a donné une nouvelle date de sortie pour le drame musical de Jon M. Chu Dans les hauteurs, qui doit maintenant faire ses débuts le 18 juin 2021. Le film devrait actuellement s’ouvrir contre un film d’animation 3D Pixar sans titre de Disney.

La prochaine adaptation du film In the Heights de Warner Bros est basée sur la comédie musicale Broadway du même nom primée de Lin-Manuel Miranda. Aux côtés de Miranda, le film met en vedette Anthony Ramos (Hamilton, Une star est née), Corey Hawkins (Straight Outta Compton) et le vainqueur du Golden Globe Jimmy Smits (NYPD Blue), qui joueront respectivement les rôles d’Usnavi de la Vega, de Benny et de Kevin. La star de Broadway Daphne Rubin-Vega, Brooklyn Nine-Nine »s Stephanie Beatriz, et Orange est le nouveau noir Dascha Polanco sera également la vedette.

Dans les hauteurs est situé à Washington Heights à New York et se concentre sur un propriétaire de bodega qui ferme son magasin et se retire en République dominicaine après avoir hérité de la fortune de sa grand-mère. La comédie musicale a remporté le Tony Award 2008 de la meilleure comédie musicale.

Jon M. Chu (Crazy Rich Asians) sera réalisé à partir d’un scénario écrit par Quiara Alegría Hudes (Hamilton). Miranda, Anthony Bregman, Mara Jacobs et Scott Sanders seront les producteurs du projet. Miranda a interprété le rôle principal d’Usnavi dans la comédie musicale de Broadway et a également écrit la musique et les paroles.

