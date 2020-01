Warner Bros. et Sony n’auraient apparemment aucune publicité LIV du Super Bowl

Il est rapporté que Warner Bros et Sony sautent le Super Bowl de cette année, tandis qu’Universal et Disney devraient être présents pendant le grand match.

À la surprise de personne, le prix d’un spot commercial du Super Bowl est plus élevé que jamais. Le coût d’une annonce pendant le jeu de cette année coûterait 5,6 millions de dollars. Le Super Bowl LIV sera diffusé sur FOX et selon The Hollywood Reporter, Warner Bros. et Sony n’auront aucun spot TV. Warner Bros. n’a pas eu de spot télévisé pendant le Super Bowl depuis des années, mais de nombreux fans espéraient de nouveaux looks pour Wonder Woman 1984, Tenet ou Scoob! Sony a également plusieurs tentes qui sortent cette année également comme Ghostbusters: Afterlife et Morbius, mais choisissent d’économiser de l’argent comme Warner Bros.Pendant ce temps, Disney et Universal auront des publicités Super Bowl.

Warner Bros.et Sony pourraient être assis, mais certains films qui pourraient recevoir du temps d’antenne pendant le Super Bowl LIV incluent Fast and Furious 9, Minions: The Rise of Gru, Mulan, Black Widow, Onward, Soul, et peut-être quelques surprises . Pendant ce temps, Paramount diffuse des spots d’avant-match pour A Quiet Place: Part II et peut-être pour Top Gun: Maverick.

La prochaine grosse sortie de Warner Bros est Birds of Prey, voici le synopsis officiel:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey sortira en salles le 7 février 2020.

Le Super Bowl LIV sera diffusé le 2 février sur FOX à 6h30 HE.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.