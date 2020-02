Warner Bros. & HBO Max dévoilent le bras de production de fonctionnalités Warner Max

Les fans sont très curieux de savoir quel sera le futur service de streaming de Warner Bros, HBO Max, et il y a maintenant un nouveau motif de discussion, car les deux ont révélé l’ouverture d’un nouveau bras de production de fonctionnalités intitulé Warner Max.

CONNEXES: Rosario Dawson dirigera le pilote DMZ d’Ava DuVernay chez HBO Max

L’entreprise, qui est supervisée par le directeur du contenu de HBO Max, Kevin Reilly, et le président du groupe d’images Warner Bros.Toby Emmerich, contribuera à garantir que le nouveau service de diffusion en continu aura un flux constant de films originaux de haute qualité et organisés, avec un objectif de 8 à 10 films à petit budget par an. Reilly et Emmerich partageront la responsabilité du feu vert de Warner Bros. Pictures Group COO Carolyn Blackwood et HBO Max Head of Original Content Sarah Aubrey.

La vice-présidente exécutive des longs métrages originaux pour HBO Max Jessie Henderson élargit également ses rôles pour servir de chef de file au jour le jour du label et de principal point de communication entre la plate-forme et Warner Bros. Pictures Group.

“Dès le départ, nous avons élaboré des stratégies avec Toby et Carolyn sur les films originaux de HBO Max”, a déclaré Reilly. “Nous allons proposer un processus collaboratif et allégé pour les talents, réaliser une gamme de films de qualité et fournir une plate-forme pour que chacun d’eux ait un impact culturel. Désormais, HBO Max abritera une solide collection de la légendaire bibliothèque de films Warner Bros. et une nouvelle liste de films WarnerMax originaux. »

Le nouveau partenariat permettra également d’élargir la vaste bibliothèque et les ressources de l’organisation WarnerMedia, qui comprendra la production physique, et travaillera avec WB et New Line Cinema pour créer un pipeline pour les tarifs à moyen budget et pour les cinéastes cherchant à se connecter avec des publics spécifiques ou à faire des films très axés sur le genre. Le premier tour de certains de ces titres devrait être diffusé plus tard cette année sur le service, tandis que WB est responsable de la distribution de ces titres dans les territoires qui n’auront pas la plate-forme.

CONNEXES: La mini-série animée Aquaman arrive sur HBO Max

“En travaillant avec Kevin, Sarah, Jessie et leurs équipes, nous nous engageons à créer des films dynamiques et captivants qui s’appuient sur la profondeur et la portée des ressources créatives de WarnerMedia”, a déclaré Emmerich. “Nous sommes ravis de contribuer à faire de HBO Max une destination à la fois pour les cinéphiles et la communauté créative, tout en offrant une victoire à l’ensemble de l’organisation WarnerMedia.”

«Warner Bros. Pictures Group est depuis longtemps la référence en matière de narration guidée par les cinéastes. Nous sommes fiers d’être dans le secteur des fonctionnalités avec eux et de continuer cet héritage sur notre plate-forme SVOD », a déclaré Aubrey. “Warner Max nous donne une occasion spéciale de continuer à cultiver ce style de narration riche et diversifiée et cela ne pourrait pas être entre de meilleures mains qu’avec notre responsable des fonctionnalités, Jessie Henderson, qui a construit sa carrière dans cet espace.”

La plate-forme est déjà configurée pour présenter l’intégralité de la bibliothèque de films Studio Ghibli, ainsi que l’acquisition des droits South Park, Rick et Morty, Friends, Doom Patrol, Adventure Time, The Boondocks, The Big Bang Theory, Two and a Half Men et Rue de Sesame.