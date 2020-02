Warner Bros lance la division cinématographique Warner Max pour HBO Max

Aujourd’hui, Warner Bros a annoncé le lancement d’une nouvelle division de production pour HBO Max appelée Warner Max.

Warner Max sera supervisé par Kevin Reilly, chef du bureau de contenu de HBO Max, et Toby Emmerich, président du groupe Pictures de Warner Bros. L’objectif de Warner Max sera de produire 8 à 10 films à petit budget chaque année pour HBO Max.

Reilly et Toby Emmerich partageront la responsabilité de feu vert pour Warner Max tout en travaillant en étroite collaboration avec le chef de l’exploitation de Warner Bros. Pictures Group, Carloyn Blackwood, et la responsable du contenu original de HBO Max, Sarah Aubrey. Jessie Henderson, vice-présidente exécutive des longs métrages originaux pour HBO Max, élargira son rôle pour servir de chef de file au jour le jour du label et de liaison entre HBO Max et Warner Bros Pictures Group., Relevant conjointement de Blackwood et Aubrey.

Kevin Reilly a fait la déclaration suivante sur la mission de Warner Max de produire des films de qualité pour HBO Max:

«Dès le départ, nous avons élaboré des stratégies avec Toby et Carolyn sur les films originaux de HBO Max. Nous allons proposer un processus collaboratif et allégé pour les talents, réaliser une gamme de films de qualité et fournir une plate-forme pour que chacun d’eux ait un impact culturel. Désormais, HBO Max abritera une solide collection de la légendaire bibliothèque de films Warner Bros. et une nouvelle liste de films WarnerMax originaux. »

Toby Emmerich a fait la déclaration suivante sur le travail avec l’équipe de Warner Bros .:

“En travaillant avec Kevin, Sarah, Jessie et leurs équipes, nous nous engageons à créer des films dynamiques et captivants qui s’appuient sur la profondeur et l’étendue des ressources créatives de WarnerMedia. Nous sommes ravis d’aider à faire de HBO Max une destination à la fois pour les cinéphiles et la communauté créative, tout en offrant une victoire à l’ensemble de l’organisation WarnerMedia. “

Les films de Warner Max devraient sortir sur HBO Max plus tard cette année. Êtes-vous impatient de voir ce que Warner Bros et Warner Max ont prévu pour HBO Max? Faites-le nous savoir ci-dessous!

Les projets précédemment annoncés en cours de développement pour HBO Max de WarnerMedia incluent une série Dune centrée sur un ordre de femmes connu sous le nom de Bene Gesserit, avec Denis Villeneuve réalisant l’épisode pilote. En outre, HBO Max comprendra Gremlins: Secrets of the Mogwai, une série de préquelles animées révélant les origines des créatures mignonnes mais dangereuses.

WarnerMedia envisagerait une version alternative moins coûteuse du service de streaming, soutenue par les revenus publicitaires l’année prochaine.

HBO Max devrait actuellement être commercialisé en mai 2020 avec 10 000 heures de contenu premium.

Source: The Wrap

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC