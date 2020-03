Warner Bros. Presque envoyé le Joker de Joaquin Phoenix directement en streaming

Warner Bros aurait presque envoyé le film Joker de Joaquin Phoenix directement aux services de streaming en raison de craintes que le film ne déclenche la violence dans le monde réel.

Depuis que le coronavirus a frappé de plein fouet, plusieurs films ont été repoussés indéfiniment en raison des inquiétudes suscitées par l’épidémie. Cependant, certains studios ont choisi d’envoyer certains de leurs films directement sur des plateformes de streaming et des services à la demande afin de récupérer leurs dépenses. Mais apparemment, ce n’était pas la première fois qu’une telle chose était envisagée.

Selon un rapport de The Wrap, Warner Bros.a presque envoyé le Joker de Joaquin Phoenix directement aux services de streaming. Cela a apparemment été déclenché par des cris initiaux contre les thèmes violents apparents du film. Selon toute vraisemblance, cela aurait été une grosse erreur de la part de Warner Bros.

Alors que le film a attiré des critiques mitigées de la part des critiques, le Joker de Joaquin Phoenix a été un énorme succès au box-office. Le film a gagné plus de 1 milliard de dollars sur 55 millions de dollars, ce qui en fait le film DC Comics le plus rentable de tous les temps. Le film a également remporté deux Oscars pour la star Joaquin Phoenix et le compositeur Hildur Guðnadóttir. Mais, il était une fois, Warner Bros était sur le point de sortir d’abord le film sur le petit écran.

Voici un synopsis de l’intrigue Joker de Joaquin Phoenix:

Le réalisateur Todd Phillips «Joker» est centré sur l’ennemi juré emblématique et est une histoire de fiction autonome et originale jamais vue sur grand écran. L’exploration de Arthur Fleck par Phillips, qui est incarnée de manière indélébile par Joaquin Phoenix, est celle d’un homme qui lutte pour trouver sa voie dans la société fracturée de Gotham. Un clown à louer de jour, il aspire à être un comique debout la nuit… mais trouve que la blague semble toujours être sur lui. Pris dans une existence cyclique entre l’apathie et la cruauté, Arthur prend une mauvaise décision qui provoque une réaction en chaîne d’événements qui s’intensifient dans cette étude de caractère granuleuse.

Réalisé par Todd Phillips à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Scott Silver, Joker stars Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais et Shea Whigham.

Joker est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-ray Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: The Wrap