Warner Bros propose la date de sortie numérique de Just Mercy

Warner Bros.augmente la date de sortie numérique du drame dirigé par Michael B. Jordan de Destin Daniel Cretton Just Mercy. Le film sera désormais disponible auprès des détaillants numériques à partir d’aujourd’hui 17 mars et sera disponible sur Video on Demand à partir du 24 mars. Vous pouvez commander votre copie ici!

Cretton, qui dirige également le prochain Shang-Chi et la légende des dix anneaux, a récemment été conseillé par un médecin de s’auto-isoler, mais a officiellement testé négatif pour le coronavirus, selon Deadline. Le cinéaste a partagé un message avec les fans:

«Pendant mon week-end d’isolement loin de ma famille, j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce moment intéressant de l’histoire dans lequel notre deuxième enfant est né, un temps plein d’opinions et de divisions, où les vérités scientifiques sont débattues et considérées comme politiques tourne. Mais au milieu de cette tempête, tout en regardant un endroit sur le plafond de mon hôtel que je jure ressemblait exactement à un lapin, je pouvais voir quelque chose de vraiment très beau se produire. Partout dans le monde, les gens commencent à réaliser à quel point nous sommes connectés, à quel point nous sommes vulnérables, à quel point nous avons besoin les uns des autres pour survivre. »

Il ajouta: «S’il vous plaît, gardez espoir, restez humble, restez à la maison. La distanciation sociale est un acte d’amour pour vous-même, votre famille et pour chaque personne sur cette planète. »

Just Mercy est basé sur le mémoire le plus vendu de Bryan Stevenson du même nom. L’histoire suit l’avocat de défense des droits civils de renommée mondiale Stevenson (Jordanie) alors qu’il raconte ses expériences et détaille le cas d’un condamné à mort condamné à mort qu’il a combattu pour libérer. L’histoire vraie est celle de la rédemption, de la passion et de la miséricorde dans le contexte d’un système judiciaire corrompu qui favorise la peine de mort et cible les pauvres.

Avec Jordan, le film met en vedette Jamie Foxx, Brie Larson et Tim Blake Nelson, et est réalisé par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la légende des dix anneaux), Qui avait auparavant travaillé avec Larson sur les films Court terme 12 et Le château de verre. Il est co-écrit par Andrew Lanham (Château de verre) et Cretton. Gil Netter, Asher Goldstein et Jordan sont les producteurs du film.

Just Mercy a eu sa première mondiale en septembre dernier au Festival international du film de Toronto 2019.

