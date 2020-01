Warner Bros. révèle deux autres personnages pour Batman

Avec la production en cours pour Matt Reeves » Le Batman, nous en savons maintenant plus sur ce à quoi nous attendre de l’image de 2021. Après avoir gardé leurs cartes près de leur poitrine, Warner Bros.a révélé aujourd’hui les rôles joués par Peter Sarsgaard et Jayme Lawson dans le film, nous disant que le premier incarnera le procureur du district de Gotham Gil Colson, tandis que le second est à bord en tant que Bella Reál, candidat à la mairie de Gotham City. Les deux personnages sont de nouveaux ajouts à l’univers Batman et rejoindront Robert Pattinson, Colin Farrell et d’autres dans un casting très fort.

Bien que le casting de Sarsgaard soit un peu une surprise, après avoir entendu précédemment qu’il avait été engagé pour jouer le flic corrompu Peter Grogan (ce que nos sources nous ont dit, c’était bien le cas, avant que WB ne change d’avis), les deux Les personnages confirment que The Batman va creuser dans les événements louches de la politique de Gotham. En effet, les opposants à la mairie de Reál pourraient inclure Oswald Cobblepot, qui a eu quelques tours en première position dans la ville au fil des ans. La présence de Carmine Falcone dans le film indique également que Reeves veut explorer les enfers de Gotham, plutôt que des méchants Batman plus fantastiques.

Étant donné que le film se concentrerait sur un jeune Bruce Wayne et une histoire de détective plus influencée par le noir, il sera fascinant de voir comment il gère la corruption à Gotham, quelque chose qui était également un thème majeur dans Joker. Ce que nous pourrions finir par obtenir est une histoire influencée par des classiques de DC Comics comme Batman: The Long Halloween, qui serait également liée à l’apparence de Zoë Kravitz en tant que Selina Kyle, ainsi que des éléments de Batman: Year One, et j’espère que certains hochements de tête à l’excellent Les arcs de l’histoire de Scott Snyder se concentraient sur un jeune Bruce Wayne. Dans tous les cas, nous nous attendons à plus d’informations sur l’intrigue maintenant que le tournage a commencé, ainsi qu’à plus d’informations de Pattinson sur la façon dont il aborde le rôle de Bruce Wayne et du Dark Knight.

Le Batman sera avec nous le 25 juin 2021 et nous avons certainement hâte de voir une nouvelle vision de la mythologie du personnage pour une nouvelle décennie.