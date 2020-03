Warner Bros.voudrait que Batman dans Space Jam 2 de Robert Pattinson

Quand Warner Bros dit “tout le monde se lève, il est temps de claquer maintenant, nous avons un vrai coup de pied, bienvenue au Space Jam”, ils signifient vraiment tout le monde. Space Jam 2 le tournage a été achevé en septembre dernier, mais étant donné la nature du film, il est destiné à un long processus de post-production et ne sortira pas en salles avant juillet 2021. LeBron James prendra le relais de Michael Jordan, avec le film réalisé par Malcolm D. Lee , un scénario du réalisateur de Creed et Black Panther Ryan Coogler et une partition de Hans Zimmer.

Mais Warner Bros. semble être désireux d’inclure autant de camées rapides de leur vaste écurie d’IP que possible. Nous vous avons déjà dit que le masque de Jim Carrey, Joker et Pennywise seront dans le film – ce qui a été confirmé plus tard grâce à une photo divulguée – et maintenant nous apprenons de nos sources que Batman de Robert Pattinson pourrait également être encordé pour tirer des cerceaux. .

Matt Reeves va apparemment pour un film à la terre et sobre dans The Batman, se concentrant apparemment autant sur les compétences de détective du personnage que sur de grandes séquences d’action. Donc, je ne peux pas m’empêcher de me demander si Batman de Pattinson se frottant les épaules avec Bugs, Daffy, Tweety et Taz pourrait gâcher cette mystique? Eh bien, apparemment, nous sommes assurés que ce sera un camée très rapide, alors peut-être que les personnages de Looney Tunes passent à travers Gotham City pendant quelques secondes.

Si le camée se produit, il est logique que les rumeurs commencent maintenant. Avec The Batman qui tourne actuellement au Royaume-Uni, c’est le moment idéal pour faire une petite pause pour filmer un Space Jam 2 camée sans trop perturber le reste du film.

Donc, si Warner Bros. est déterminé à exploiter son arrière-catalogue pour les camées, qui d’autre pourrait se présenter à la fête? Gremlins? Harry Potter? Mad Max? Voici en espérant qu’ils parviennent à emballer dans quelques surprises inattendues que personne ne voit venir.