Warner confirme Ash Williams “par erreur” dans Mortal Kombat 11

Depuis des mois, la rumeur veut que Ash Williams (Bruce Campbell), le protagoniste de la série de films gore Evil Dead, arrivera dans Mortal Kombat 11 en tant que personnage téléchargeable. Mais l’information n’avait pas été officiellement confirmée. Même Campbell lui-même a rejeté la rumeur, déclarant que “Evil Dead’s Ash ne parviendrait pas à Mortal Kombat 11.”

Mais l’arrivée d’Ash au tournoi Mortal Kombate pourrait déjà être un fait, après Warner a envoyé une newsletter aux médias, dans lequel il parle du plus récent pack de personnages, dans lequel Spawn a été inclus comme le dernier combattant.

Dans la newsletter, le copyright respectif des personnages qui ne font pas partie de Mortal Kombat, tels que Spawn, Joker ou le T-800 est inclus … Et parmi eux, Ash Williams, mentionnant que la version d’Ash que nous verrons dans le jeu sera celui correspondant à Army of Darkness.

Ainsi, les paroles de Campbell ne seraient pas un mensonge, on ne verra pas l’Ash of Evil Dead, ni d’Evil Dead 2, ni de la série télévisée Ash vs Evil Dead, mais celle de la troisième partie de la saga, la seule qui ne fait pas Evil Dead ne porte nulle part dans le titre.

Maintenant, nous avons juste besoin de savoir quand un nouveau pack de combattants téléchargeables sera annoncé.

