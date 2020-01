Warwick Davis confirme que la série “Willow” Disney + n’a pas encore été approuvée

Au cours des derniers mois, il y a eu de nombreux reportages sur une nouvelle série Disney + basée sur le film de Lucasfilm, Willow. Avec Solo: A Star Wars Story, le co-scénariste Jon Kasdan publie une image sur ses réseaux sociaux révélant qu’il écrivait maintenant sur la série de Willow.

Mais récemment, l’acteur de Willow, Warwick Davis, s’est entretenu avec Inverse à propos de la série, expliquant que la série n’a pas encore été approuvée par Disney.

En parlant de saule, J’ai lu que Disney le ramène sur Disney + et vous êtes impliqué. Pouvez-vous me dire quelque chose sur le retour du personnage et le spectacle à venir?

L’Internet a un peu d’avance sur nous ici. Il y a beaucoup de travail sur le développement et sur ce que cela pourrait être potentiellement, mais il n’y a pas de feu vert défini, allez, nous le faisons. Il y a beaucoup de travail en cours. Les bonnes personnes se sont réunies. Il y a beaucoup d’enthousiasme et beaucoup de bonne volonté des bonnes personnes et aussi des fans. Je pense que ce qui est vraiment réconfortant, c’est l’enthousiasme des gens du monde entier. Donc, oui, aucune nouvelle définitive là-bas. Je pense qu’il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qui devienne réalité. Absolument.

C’est génial. Donc je suppose que vous êtes personnellement aussi enthousiaste à l’idée?

Oh, je le suis. J’adorerais faire ça. Quand j’ai fait le film, j’avais 17 ans, et c’était une courbe d’apprentissage abrupte pour jouer le personnage. Ron Howard faisait partie intégrante de ma capacité à le faire.

Maintenant, je sens qu’en tant qu’acteur, j’ai beaucoup appris au fil des ans. Et jouer le personnage plus âgé serait fascinant. Je veux dire qu’il est plus âgé, il est plus sage – a-t-il appris à devenir sorcier? At-il maîtrisé le métier? Que se passe-t-il dans le monde de Willow? Alors oui, si nous arrivons à le faire, il y aura une merveilleuse histoire à raconter, j’en suis sûr. Et j’en profiterai grandement.

Warwick semble heureux de reprendre ce rôle, mais il fait preuve de prudence en informant les gens que ce n’est pas encore fait, mais les premiers travaux ont commencé sur la série.

Le film original, Willow, est disponible pour regarder sur Disney +.

Souhaitez-vous regarder une série Willow sur Disney +?

