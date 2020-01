Warwick Davis propose une mise à jour sur Willow TV Show pour Disney Plus

L’un des ajouts potentiels les plus attendus à Disney Plus, un saule il semble que la série suivante soit entrée en production il y a quelques semaines. L’émission aurait présenté Warwick Davis revenant au rôle-titre, avec Jonathan Kasdan en tant que showrunner. Une nouvelle interview de Davis sur Inverse nous a maintenant donné une meilleure idée de la situation avec la suite de Willow, et bien que généralement positive, il admet que la série n’est pas tout à fait terminée pour la plate-forme de streaming.

Davis avait ceci à dire sur le statut de l’émission Willow:

«Internet nous a un peu devancé ici. Il y a beaucoup de travail sur le développement et sur ce que cela pourrait être potentiellement, mais il n’y a pas de feu vert défini, allez, nous le faisons. Il y a beaucoup de travail en cours. Les bonnes personnes se sont réunies. Il y a beaucoup d’enthousiasme et beaucoup de bonne volonté des bonnes personnes et aussi des fans. Je pense que ce qui est vraiment réconfortant, c’est l’enthousiasme des gens du monde entier. Donc, oui, aucune nouvelle définitive là-bas. Je pense qu’il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qui devienne réalité. Absolument.”

Ces commentaires sont quelque peu décevants étant donné que les publications antérieures de Kasdan sur les réseaux sociaux semblaient impliquer que la série était, à tout le moins, éclairée en vert. Cependant, la réalité semble maintenant être que le concept est en développement actif, mais que rien n’a encore été confirmé par Disney. Compte tenu du succès établi de Disney Plus, nous parions que le suivi de Willow a de bonnes chances de réussir, du moins en fonction de l’enthousiasme des fans.

La possibilité d’une suite Willow a été évoquée depuis la sortie de la photo originale en 1988, mais a probablement été victime de Lucasfilm priorisant d’autres projets, ainsi que le calendrier chargé du réalisateur Ron Howard. Bien que les détails sur ce que la série Willow puisse couvrir sont minces sur le terrain, il est possible que les producteurs puissent adapter la trilogie Chronicles of the Shadow War de romans de Chris Claremont et George Lucas, qui s’appuient sur le monde que nous avons vu dans le film.

Jon Kasdan, le showrunner potentiel de Willow, a récemment participé au scénario de Solo: A Star Wars Story, ainsi qu’à une suite d’Indiana Jones en cours de développement, indiquant la confiance en lui de Lucasfilm. En outre, étendre l’IP sur Disney Plus est logique dans le contexte de la série issue de l’univers Star Wars et de la liste à venir des émissions de télévision Marvel. Nous espérons que nous aurons bientôt une confirmation plus ferme qu’un saule la suite ira de l’avant, et que Davis et d’autres de la distribution d’origine auront la chance d’apparaître.