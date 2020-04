«Wasteland 3», «Minecraft Dungeons» Face Delay Date Release Delays, «The Outer Worlds» seront lancés sur Switch en juin

Étant donné le passage au travail à distance pour de nombreux développeurs de jeux, l’annonce que les dates de sortie sont jonglées n’est pas surprenante. Les derniers titres dont la date a été décalée incluent le développeur inXile Entertainment Terres désolées 3et le robot d’exploration de donjon de Microsoft, Donjons Minecraft.

Dans un article sur Twitter, le chef du studio inXile, Brian Fargo, a cité les «défis logistiques» résultant de la transition vers un environnement de travail à domicile en raison de la pandémie de COVID-19 en cours pour le passage de Wasteland 3 de sa date de sortie initiale du 19 mai à Le 28 août. Il sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Quant à Minecraft Dungeons, le jeu était initialement prévu pour une sortie en avril, mais dans un nouveau message du développeur Mojang, le passage au travail à domicile a affecté les flux de travail de Mojang. “Nous travaillons dur pour livrer Minecraft Dungeons en avril, mais nous réévaluons également notre calendrier pour nous assurer de vous offrir le meilleur jeu possible.” Minecraft Dungeons est prévu pour Xbox One, PS4, Switch et PC.

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, cependant, car la sortie de Switch initialement retardée pour Obsidian Les mondes extérieurs a maintenant une version du 5 juin. Comme mentionné précédemment, le retard a permis à Virtuos, la société singapourienne qui gère le port, de créer une copie physique pour publication, au lieu d’une version numérique. Un correctif du premier jour est également prévu, qui est potentiellement prévu à environ 6 Go, et ajoute des textures haute résolution, diverses optimisations de gameplay, etc.

The Outer Worlds est également disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC.