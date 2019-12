Wat Emma Watson est revu à côté de Tom Felton

Emma Watson, Tom Felton, Evanna Lynch, Bonnie Wright et Matthew Lewis se sont rencontrés et rendent les fans de Harry Potter fous.

Emma Watson est à nouveau vue à côté de Tom Felton, et cette fois, c'était lors d'une fête où ils ont retrouvé leurs camarades de la saga «Harry Potter».

Ont également assisté à la réunion Watson et Felton, Evana Lynch, Bonnie Wright et Matt Lewis, qui sont les plus assidus de ces partis, qu'ils soient liés à la franchise «Harry Potter» ou à ceux qui sont privés.

Emma et Tom sont souvent ensemble, soit en Afrique du Sud, sur les plages de Californie ou ailleurs dans le monde, et bien qu'ils disent qu'ils ne sont que de grands amis, il est possible qu'ils soient autre chose, car au moins l'actrice a a avoué que lorsqu'elle était adolescente, elle était très amoureuse de sa co-star.

«Joyeux Noël de notre part», a écrit Emma, ​​qui est en pleine promotion de «Little Women», et avec son travail de militante en tant qu'ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies.