Watchmen Cast Devenez le Washmen dans le nouveau PSA!

À ce stade, une nouvelle saison de HBO Watchmen ne se produit probablement pas, du moins pas avec Damon Lindelof à la barre. Lindelof a confirmé plus tôt cette année qu’il se retirait officiellement de la série. Quoi qu’il en soit, cela ne l’a pas empêché de revoir l’émission pour un PSA spécial pour lutter contre la nouvelle pandémie de coronavirus. Afin d’encourager une bonne hygiène en cette période de stress, Lindelof a rassemblé plusieurs Watchmen membres de la distribution pour une courte vidéo intitulée Washmen. Vous pouvez le vérifier via la page Instagram officielle de Lindelof ci-dessous.

Tim Blake Nelson (Wade Tillman / Looking Glass), Regina King (Angela Abar / Sister Night) Jovan Adepo (jeune Will Reeves), Yahya Abdul-Mateen II (Cal Abar), Jean Smart (Laurie Blake), Dustin Ingram (Agent Petey ), Sara Vickers (Crookshanks), Tom Mison (Phillips) et Andrew Howard (Red Scare) se présentent tous pour enseigner Watchmen les téléspectateurs comment se laver correctement les mains pour empêcher la propagation de COVID-19. Ils se présentent comme leurs personnages de l’émission. Certains vont même plus loin en s’habillant en costume (ou dans le cas d’Ingram, le costume d’un autre personnage).

CONNEXES: Contagion Cast partage des messages d’intérêt public sur l’arrêt de la propagation du coronavirus

Alors que Trent Reznor et Atticus Ross font vibrer l’arrière-plan, les acteurs soulignent l’importance de se laver les mains pendant 20 secondes. Chacun propose une manière différente de passer ce temps. Smart, canalisant une fois de plus la disposition snarky de Laurie, suggère de raconter une blague. Ingram, quant à lui, préfère se regarder dans le miroir et dire: «Vous êtes un agent du FBI, pas le seul Ranger f *** ing.» Bien sûr, il pourrait être plus facile pour certaines personnes de simplement chanter une chanson. Et heureusement, Mison et Vickers offrent deux options au choix. Mison a également partagé un rappel amical que le virus, qui a récemment dépassé 500 000 cas confirmés dans le monde, ne fait pas de discrimination.

“Nous ne sommes pas une seule personne”, a déclaré Mison. “Nous sommes une communauté. Prenez soin les uns des autres. “

Que pensez-vous de Lindelof Washmen vidéo? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.

Lecture recommandée: Watching the Watchmen

Nous participons au programme d’associations d’Amazon Services LLC, un programme de publicité d’affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.