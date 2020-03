Watchmen incarne le retour comme une nouvelle forme de super-héros

Outre la distanciation sociale, l’une des meilleures pratiques pour prévenir la propagation du coronavirus COVID-19 et de nombreuses autres infections et maladies consiste à se laver les mains. Cela ne vous prend que 20 secondes et vous assurez ainsi votre santé et celle de votre entourage.

Le producteur Damon Lindelof en est conscient et a donc appelé le casting de la série. Watchmen pour les transformer en une sorte de super-héros différents mais nécessaires en ce moment: The Washmen.

Grâce à Instagram, Regina King, Tim Blake Nelson, Yahya Abdul-Mateen II, Jean Smart et le reste du casting prend un peu plus de 20 secondes pour vous protéger. La vidéo est délicieuse et l’effort et l’intention sont appréciés. Regardez, appréciez et lavez-vous les mains.

Restez en sécurité là-bas.

