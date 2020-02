‘Watchmen’ pourrait avoir plus de saisons sur HBO

HBO a reconfiguré sa stratégie concernant les «Watchmen» pour la prochaine saison de récompenses. En raison de sa première automnale, la série créée par Damon Lindelof a raté la dernière édition des prix populaires de la télévision et, après avoir été ignorée à la surprise générale des Golden Globes, la chaîne WarnerMedia a choisi de la présenter comme une mini-série plutôt que comme une série dramatique.

Regina King dans ‘Watchmen’

Comme le recueille Deadline, ce qui pourrait sonner en principe à la fin d’un cycle a généré l’effet inverse de la déclaration publiée par HBO: “Nous avons parlé avec les producteurs et nous avons estimé que la mini-série était la représentation la plus précise de la série et de ses futures livraisons possibles“Ces derniers mots jettent une lumière sur l’avenir de la fiction, qui n’a pas encore été renouvelée pour une deuxième saison.

Depuis le début de l’émission «Watchmen», Lindelof a fait valoir que le premier opus de la série fonctionne indépendamment, donc, dans le cas d’une poursuite, elle prendrait un format anthologique. “Je vois «Watchmen» comme «Fargo» ou «True Detective». Ce sont des séries anthologiques en cours, mais chaque saison est conçue avec son propre début, milieu et fin, permettant aux personnages suivants d’avoir des personnages ou des époques totalement différents “, a reconnu le scénariste de Variety.

La barre très haute

Au cours des dernières heures, le protagoniste de la fiction, Regina King, a également parlé, qui, dans une interview avec The Hollywood Reporter, a également parlé de l’avenir de «Watchmen». “Je serais impliqué dans une deuxième saison si l’idée était bonne. Il faudrait que je connaisse le début et la fin, contrairement au premier, dont je ne connaissais pas l’issue », a déclaré l’actrice, qui, comme HBO, ne ferme aucune porte:« Une partie de moi se sent comme … . C’est compliqué qu’on puisse surmonter la première saison. “

.