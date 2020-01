Watchmen Showrunner dit que la saison 2 est peu probable

Dans les nouvelles qui vont certainement décevoir beaucoup, Watchmen Le showrunner Damon Lindelof a admis que les chances d’une deuxième saison sont faibles. La série HBO emmène le matériel d’Alan Moore et Dave Gibbons dans des endroits fascinants, mettant à jour son cadre au présent, et racontant une histoire étrange mais toujours convaincante sur la race et le pouvoir en Amérique. Cependant, une saison 2 de Watchmen n’a jamais été perdue, et Lindelof a maintenant pris ses distances pour revenir à la matière, mais sans écarter les chances de quelqu’un d’autre de prendre la série.

Interrogé par USA Today sur l’émission, Lindelof aurait confirmé avoir raconté l’histoire qu’il avait prévu et ne voulait pas faire une deuxième année, bien qu’il ait donné sa bénédiction à HBO s’ils voulaient embaucher un nouveau producteur. À l’heure actuelle, cependant, cette décision semble peu probable, sur la base des commentaires de l’exécutif de HBO, Casey Bloys:

«Il serait difficile d’imaginer le faire sans que Damon ne soit impliqué d’une manière ou d’une autre. S’il a une idée qui le passionne, alors je suis excité; s’il veut faire autre chose, alors c’est ce que je veux faire… la seule chose dont Damon a été clair, c’est qu’il ne voit pas la suite de cette histoire … “

Cette décision pourrait bien être frustrante pour les fans de Watchmen qui ont estimé que la première saison s’est terminée sur un cliffhanger, et que la série pourrait faire plus avec les personnages qu’elle a présentés. Le retour le plus probable pour la série semble avoir été dans un format d’anthologie explorant de nouveaux personnages et paramètres, mais cela peut également être improbable. Pourtant, étant donné l’impact que Watchmen a eu avec les fans, y compris un certain ancien président, nous ne serions pas surpris si une autre adaptation en direct se produirait sans Lindelof.

Pour être juste envers Lindelof, ses expériences passées sur Lost l’ont peut-être mis en garde contre le fait d’essayer de maintenir la fraîcheur d’un spectacle construit sur de grandes idées. Cependant, le producteur a géré trois saisons de The Leftovers pour HBO qui représentaient un large éventail de tons et d’histoires, donc la perspective d’une approche anthologique de Watchmen n’était pas hors de question. Lindelof semble maintenant travailler à son prochain grand projet, à la suite de la controverse autour de The Hunt. Nous sommes certainement impatients de voir ce qu’il fera ensuite, bien qu’une autre année de Watchmen aurait été très apprécié.